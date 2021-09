The Coca-Cola Company revela nova plataforma global de marca para Coca-Cola

Coca-Cola revela hoje sua nova filosofia e plataforma de marca global chamada A Magia Acontece, que convida todos a celebrar a verdadeira magia da humanidade.

A plataforma global atualiza a promessa de Coca-Cola de unir e inspirar pessoas ao redor do mundo no dia a dia – com relevância renovada para o mundo em que vivemos hoje. Criada a partir das principais lições que os últimos 18 meses deram a todos, a filosofia da marca busca mostrar que podemos encontrar a verdadeira magia no nosso entorno, quando nos reunimos em momentos inesperados e mesmo em tempos imprevisíveis, transformando algo cotidiano em extraordinário. Ao mesmo tempo, A Magia Acontece também reconhece as muitas contradições vividas pelas novas gerações, que encontram harmonia e conexão humana em um mundo virtual e contraditório.

“Coca-Cola é uma marca definida por dicotomias: humilde, mas icônica, autêntica e secreta; real e mágica”, afirma Manolo Arroyo, Global Chief Marketing Officer de The Coca-Cola Company. “A filosofia A Magia Acontece está enraizada na crença de que as dicotomias podem tornar o mundo um lugar mais interessante – um lugar de pessoas extraordinárias, oportunidades inesperadas e momentos maravilhosos. Ao mesmo tempo, capta a essência da própria Coca-Cola: um verdadeiro sabor indescritível, único, um toque de verdadeira magia”, completa.

Essa é a nova plataforma global da marca Coca-Cola desde 2016, lançada junto de uma identidade visual renovada, bem como uma nova perspectiva sobre o logo da marca que aparecerá em todas as suas comunicações. Inspirado por sua representação nas embalagens de seus produtos, o logo “Abraço” eleva a marca registrada da Coca-Cola em garrafas e rótulos de lata dando uma assinatura visual que irá abraçar e enquadrar momentos de magia nas suas comunicações.

Coca-Cola está trabalhando em parceria com artistas, fotógrafos e ilustradores para trazer à vida o conceito de A Magia Acontece por meio da adoção do logo “Abraço”. Através de suas próprias visões distintas e sem filtros, esses artistas darão vida a momentos da magia do dia a dia de maneiras inclusivas e coletivas, mas também individuais e expressivas. Os parceiros de design incluem Wieden + Kennedy London, KnownUnknown e Kenyon Weston.

“A Magia Acontece não é simplesmente um slogan ou uma campanha única, é uma filosofia de marca de longo prazo. Uma crença que conduzirá e guiará o marketing e as comunicações da marca Coca-Cola”, disse Arroyo.

Essa filosofia é lançada com uma nova campanha chamada “Estamos a uma Coca-Cola de distância”. Misturando mundos real e virtual, o vídeo é uma metáfora que fala à crença de que o que nos une é maior do que o que nos diferencia e celebra nossa humanidade. O filme, que foi lançado online no último 27 de setembro, questiona o que aconteceria se Coca-Cola, como um símbolo de união, pudesse aproximar universos separados para que a magia aconteça. O filme também apresenta três conhecidos gamers: DJ Alan Walker, Team Liquid’s Aerial Powers e Average Jonas.

“Estamos a uma Coca-Cola de distância” foi criado em parceria com a agência de publicidade BETC London, o diretor de cinema Daniel Wolfe e o parceiro de produção especialista em games e CGI Mathematic.

A campanha também conta com execuções de mídias sociais e digitais, em mercados selecionados, na América Latina: México, Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Coca-Cola também promoverá nesses países uma experiência virtual de “caça ao tesouro”, que consiste na busca por 25 códigos ocultos no filme , a partir de 11 de outubro, por meio da qual as pessoas poderão ganhar prêmios (como sessões de jogos com gamers famosos). Por meio da colaboração com o Brand Partnership Studio da Twitch, o serviço de transmissão interativa ao vivo, os streamers de game da rede social desbloquearão outros 10 códigos com seus espectadores, durante as transmissões ao vivo em seus canais da Twitch.

Como parte da campanha, Coca-Cola concederá prêmios aos consumidores que encontrarem e inserirem os códigos ocultos em um site da marca. Os vencedores têm a chance de receber artes colecionáveis de personagens de campanha e sua parte em um dos maiores prêmios de Bits, um bem virtual usado para mostrar apoio aos streamers da Twitch, como parte dos sorteios administrados pela Coca-Cola.

“Por meio da plataforma A Magia Acontece, queremos envolver as pessoas de maneira muito diferente por meio de um ecossistema de experiências únicas”, disse Arroyo. ‘Estamos a uma Coca-Cola de distância’’ foi construído para (e com) uma comunidade que exige algo diferente. No desenvolvimento desta campanha, fizemos parceria com os melhores criadores, jogadores, com a Twitch e outros para encontrar nosso lugar em uma realidade diferente de todas as que conhecemos. Isso é tremendamente empolgante”, completa o executivo.