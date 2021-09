Rogério Cruz anuncia imunização de adolescentes acima de 12 anos contra Covid-19

Goiânia passa a vacinar os adolescentes sem comorbidades com idade acima de 12 anos a partir desta sexta-feira (1º de outubro). O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Cruz em publicação no Twitter, na manhã desta quinta-feira (30/9). Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), será necessário que os adolescentes realizem o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da Prefeitura de Goiânia. Oito postos serão disponibilizados para a aplicação da primeira dose a esse público.

Ao anunciar a ampliação da imunização, o prefeito Rogério Cruz comemorou a celeridade da vacinação contra a Covid-19 na capital goiana. “Estamos abrindo a vacinação para a galerinha de 12 anos ou mais. Já aplicamos a primeira dose em mais de 22 mil adolescentes. Com esta ampliação, vamos garantir proteção para todos os goianienses que podem ser imunizados”, postou o prefeito ao liberar o agendamento. Para receber a primeira do imunizante é necessário apresentar o cartão de vacinação ou um documento com foto, além do CPF e comprovante de endereço.

O titular da SMS, Durval Pedroso, também comemorou o avanço da vacinação em Goiânia. “Estou muito feliz, pois vamos começar a vacinar os adolescentes com 12 anos, e isso significa que já estamos vacinando uma família inteira: adolescentes, pais, avós e bisavós”, disse Pedroso, ao acrescentar que o público desta faixa etária tem grande adesão ao agendamento. “Quero parabenizá-los pelo engajamento, além de pedir que reforcem com os amigos e a família a importância da vacinação”, enfatizou.

Balanço

Conforme o vacinômetro de Goiânia, 976.365 receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 599.407 estão imunizados com a segunda dose e, dessas, 27.178 receberam a dose única. Até esta quinta-feira, 22.150 adolescentes já receberam a primeira dose e 10.951 pessoas receberam a aplicação da dose de reforço na capital.

Locais de vacinação para adolescentes – por agendamento

– CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

– CS Parque Industrial João Braz: Rua Rodrigues Alves esq. com Rua Olímpia Q. 52 Lts.14 e 15, Parque Industrial João Braz

– Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara entre Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

– USF Residencial Itaipu: Rua RI 37 esq. com RI 8 e RI 9, Residencial Itaipu

– USF Novo Planalto: Rua VM Três, Qd. 95, St. Novo Planalto

– USF Leste Universitário: Rua 218, Qd. A-02, Lt. 10, s/n – Setor Leste Universitário

– USF São Francisco: Avenida das Palmeiras, Qd. 89 Lt. 10, Bairro São Francisco

– UPA Novo Mundo: Avenida New York, 667-569, Jardim Novo Mundo.