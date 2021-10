Justiça decide que a Prefeitura de Goiânia continua com a regulação dos hospitais estaduais da capital

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) decidiu nesta quinta-feira (30/9) que o Município de Goiânia se mantém na regulação dos serviços e procedimentos médicos dos hospitais da rede estadual na capital.

Pensando na possibilidade de um possível prejuízo aos usuários do serviço público de saúde, a Procuradoria-Geral do Município moveu ação judicial para que a Prefeitura de Goiânia continue com a gestão plena do setor de regulação, uma vez que esta diretriz foi definida pelo Ministério da Saúde, conforme a Portaria n. 1.559/2008.

A decisão foi proferida pelo Juiz Wilton Muller Salomão, que acatou o pedido da PGM, e determinou que o Estado de Goiás se abstenha de assumir tal regulação. Segundo o magistrado, o setor já se encontra regulamentado conforme a legislação pertinente ao tema e tal concessão “insurgiria em insegurança aos pacientes que já aguardam a prestação do serviço social da saúde em lista de regulação efetuada pelo Município de Goiânia”.