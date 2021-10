O Mundo Encantado das Crianças: Shopping Cerrado terá oficinas, teatro, show, gincanas e muito mais

É tempo de brincar, dar boas risadas, soltar a imaginação. É tempo de ser e despertar o lado criança. Pensando nisso, o Shopping Cerrado preparou uma programação especial para os pequenos, que acontecerá entre os dias 02 e 12 de outubro e contará com uma série de atividades gratuitas, como oficinas, apresentações de teatro e música, aula de ballet infantil, gincanas, presença de personagens e distribuição de pipoca, algodão doce e picolé.

Oficinas

Nos dias 02 e 03 e entre os dias 08 e 12, a criançada poderá participar de oficinas de pintura em tela, acessório de celular – uma espécie de corrente feita com miçangas -, e contação de história com desenho. Também haverá a batalha das cores. A programação acontecerá no piso térreo, próximo às lojas Renner.

As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do perfil do shopping no Instagram (@shoppingcerrado), respeitando a classificação indicativa: a partir de 03 anos para a oficina de pintura em tela, a partir de 06 anos para a de acessório de celular e de 04 a 06 anos e de 07 a 12 anos para as batalhas das cores.

A participação é limitada a 10 crianças por oficina, respeitando o distanciamento, e o uso de máscara é obrigatório durante toda a atividade, cujo tempo estimado é de uma hora.

Banda infantil, teatro, ballet e gincana

Já as demais atrações serão abertas ao público. Nos dias 02, 03, 10 e 12, às 19 horas, a banda Lupa Kids se apresentará na praça de alimentação, com um repertório de música infantil, MPB e pop rock. No dia 03, às 18 horas, e no dia 09, às 19 horas, a Ilumini Personagens Vivos comandará uma peça teatral sobre o Scooby-Doo. Já nos dias 09 e 12, às 19 horas, o espetáculo será sobre o Sítio do Picapau Amarelo.

Entre os dias 04 e 07 de outubro, às 19 horas, o Shopping Cerrado também promoverá a versão kids do Cerrado em Movimento, projeto que visa proporcionar à comunidade um espaço dedicado aos exercícios físicos e à saúde, com segurança e acompanhamento de profissionais. Na segunda-feira, as crianças participarão de uma aula de ballet infantil, com a SD Ballet. Já nos demais dias, serão realizadas gincanas pelas equipes do SESI, SESC e MoveMix.

Atrações fixas

Além da programação especial que o Shopping Cerrado preparou para celebrar o Dia das Crianças, o mall ainda conta com uma série de atrações fixas e o mês todo para a criançada. Como a primeira Estação Turma da Mônica do país, que possui 1.600 m² e 13 atrações tematizadas e inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa.

Assim como a rede de parques indoor Magic Games, que conta com opções de brinquedos para todas as idades, e o Cinépolis, que é o primeiro complexo 100% digital de Goiânia e a maior operadora de cinemas da América Latina.

Os pequenos ainda podem curtir o mini car, a oficina de slime e o Circo Khronos, que segue até 30 de outubro, com palhaços, dinossauros, globo da morte, King Kong mecânico de 11 metros de altura, espetáculos de dança, acrobacia, mágica e muito mais.

PROGRAMAÇÃO

02 de outubro (sábado)

16h – Oficina de pintura em tela

17h – Oficina de pintura em tela

18h – Oficina de acessório de celular

19h – Apresentação da Banda Lupa Kids – Praça de Alimentação

16h às 19h – Distribuição de pipoca, algodão doce e picolé gratuita – Entrada principal, próximo ao Detroit Steakhouse

03 de outubro (domingo)

16h – Oficina de pintura em tela

17h – Oficina de acessório de celular

18h – Teatro Scooby-Doo com a Ilumini Personagens Vivos – Praça de Alimentação

19h – Apresentação da Banda Lupa Kids – Praça de Alimentação

16h às 18h – Distribuição de pipoca, algodão doce e picolé gratuita – Entrada principal, próximo ao Detroit Steakhouse

04 de outubro (segunda-feira)

18h – Cerrado em Movimento Kids – Aula de ballet infantil com a SD Ballet – Entrada principal

05 de outubro (terça-feira)

19h – Cerrado em Movimento Kids – Gincana com o SESI e MoveMix – Entrada principal

06 de outubro (quarta-feira)

19h – Cerrado em Movimento Kids – Gincana com o SESC – Entrada principal

07 de outubro (quinta-feira)

19h – Cerrado em Movimento Kids – Gincana com o SESI E MoveMix – Entrada principal

08 de outubro (sexta-feira)

18h – Oficina de contação de história e desenho

19h – Teatro Scooby-Doo com a Ilumini Personagens Vivos – Praça de Alimentação

09 de outubro (sábado)

16h – Oficina de pintura em tela

17h – Oficina de acessório de celular

18h – Batalha das cores – Idade de 04 a 06 anos

18h30 – Batalha das cores – Idade de 07 a 12 anos

19h – Teatro Sítio do Picapau Amarelo com a Ilumini Personagens Vivos – Praça de Alimentação

16h às 18h – Distribuição de pipoca, algodão doce e picolé gratuita – Entrada principal, próximo ao Detroit Steakhouse

10 de outubro (domingo)

16h – Oficina de pintura em tela

17h – Oficina de acessório de celular

18h – Batalha das cores – Idade de 04 a 06 anos

18h30 – Batalha das cores – Idade de 07 a 12 anos

19h – Apresentação da Banda Lupa Kids – Praça de Alimentação

16h às 18h – Distribuição de pipoca, algodão doce e picolé gratuita – Entrada principal, próximo ao Detroit Steakhouse

11 de outubro (segunda-feira)

17h – Oficina de pintura em tela

18h – Oficina de acessório de celular

19h – Oficina contação de história e desenho

12 de outubro (terça-feira)

15h – Oficina de pintura em tela

16h – Oficina de acessório de celular

17h – Batalha das cores – Idade de 04 a 06 anos

17h30 – Batalha das cores – Idade de 07 a 12 anos

18h – Apresentação da Banda Lupa Kids – Praça de Alimentação

19h – Teatro Sítio do Picapau Amarelo com a Ilumini Personagens Vivos – Praça de Alimentação

16h às 19h – Distribuição de pipoca, algodão doce e picolé gratuita – Entrada principal, próximo ao Detroit Steakhouse