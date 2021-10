Senador Canedo desenvolve projeto de educação no trânsito nas escolas

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SSPMU), por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), está desenvolvendo um projeto de educação no trânsito nas escolas. O SMT nas escolas visa aliar respeito e responsabilidade na transformação do comportamento por meio da educação no trânsito.

De forma lúdica, o projeto abordou temas que envolvem pedestres, passageiros e ciclistas. Os alunos da escola José Silveira, puderam aprender sobre trânsito seguro, além de entender o significado das sinalizações verticais e horizontais.

De acordo com o gerente de trânsito, Pedro Santos, a ação consiste na apresentação de uma mini cidade impressa, onde a sinalização vertical e horizontal ficam evidentes para orientar as crianças. “Nós não colocamos a criança no lugar do motorista já que é um local que ela não deve estar, colocamos como ela vive no dia a dia, como pedestre, ciclista, passageiro. Mas falamos um pouco sobre o condutor de veículos” disse.

“Precisamos discutir a questão da segurança no trânsito, os acidentes e a conscientização da sociedade em geral. Trazer essa questão para o meio educacional e trabalhar a educação no trânsito com as crianças garantirá cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Pretendemos levar o projeto para as escolas municipais assim que as aulas retornarem presencialmente”, explicou o superintendente de trânsito, Wilson Carlos.

O gestor que tiver interesse em levar o projeto para sua escola, deverá entrar em contato com a SMT através de ofício ou pelo telefone 118 para mais informações.