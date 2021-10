“Semana do Português de Excelência”: Instituto oferece três aulas gratuitas de língua portuguesa para quem deseja dominar a escrita e a fala

Para ter sucesso acadêmico e profissional é fundamental dominar a língua portuguesa. Seja na forma oral ou escrita, ter um português de excelência pode diferenciar um candidato de outro em um concurso acirrado ou em uma seleção de vagas de emprego.

É por esse motivo que o Instituto Carlos André irá promover, dos dias 4 a 6 de outubro, a Semana do Português de Excelência, com três aulas totalmente gratuitas e transmitidas pela internet, podendo ser acessadas de qualquer parte do país. Para acompanhar o conteúdo, basta inscrever-se no link. (https://institutocarlosandre.com.br/landingpage/concurso/excelencia/)

De acordo com o professor Carlos André Pereira Nunes, fundador do Instituto Carlos André, o conteúdo é válido para profissionais das mais diversas áreas que visam ao crescimento profissional, especialmente jornalistas, redatores e copywriters, que necessitam ter domínio preciso da língua, e a estudantes de concursos que buscam sucesso nas redações e questões de português.

“O objetivo é demonstrar o que é língua portuguesa, na prática e de verdade. É demonstrar que ela está centrada na análise sintática, na coesão e na coerência para textos de excelência”, explica.

Além de desmistificar a ideia de que estudar língua portuguesa é somente aprender ortografia, o professor também abordará a análise prática de textos publicitários, jornalísticos e redações de provas que os alunos tenham uma visão mais ampla das formas de escrita.