Tribuna Política | Durante eleição da Mesa Diretora, Rogério Cruz acionou Cabo Senna para apaziguar vereadores

Durante a eleição da Mesa Diretora, que renovou o mandato do atual presidente, Romário Policarpo (Patriota), na Câmara de Goiânia, surgiram cobranças quanto a prestação de contas do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), atrasada em dois quadrimestres (janeiro a abril e maio a agosto de 2021). Um vereador revelou à coluna que o presidente da Comissão Mista, vereador Cabo Senna (Patriota), recebeu uma ligação do prefeito durante a sessão de eleição para que marque a audiência pública. Será uma única reunião para apresentar os dois balanços, a ser marcada na semana que vem. Cruz, segundo o vereador, agiu rápido para não atrapalhar a tão esperada trégua gerada pela composição entre o grupo dos 21, que lançou Policarpo presidente para o biênio 2021-2022, e o grupo dos 14. “É a evidência de armistício entre o Legislativo e os secretários forasteiros do prefeito”, profetiza o vereador.

Nem 17, nem 25

Deverá ter o número 44 e se chamar União Brasil o novo partido que resultará da fusão do DEM com o PSL. O governador Ronaldo Caiado, atualmente no comando do DEM em Goiás, continuará como presidente da nova legenda. Ficou acertado que no caso de um dos dois ter governador no estado, o cargo é automático.

Caiado no topo

O encontro em que saiu a definição, realizado na quarta-feira, em Brasília, foi restrito aos presidentes do DEM, ACM Neto; do PSL, Luciano Bivar; do vice-presidente do PSL, Antonio Rueda; e Caiado.

Ficou enorme

A junção é algo inédito no país por serem dois grandes partidos, ambos com representantes na Câmara e Senado. Geralmente as fusões são feitas por nanicos que se unem para não desaparecerem do cenário político.

Convosco

Da terra da Comigo, o presidente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira (PSB), debate na casa a proposta da Nova Política Estadual do Cooperativismo. Na quinta-feira, ele recebeu o presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO), Luís Alberto Pereira, para reunião.

Lei do cooperativismo

Lissauer vai propor uma lei que institui o Conselho Estadual do Cooperativismo (Cecoop) e a consolidação de parcerias público-privadas voltadas para a retomada econômica e geração de emprego e renda no âmbito estadual.

Empoderamento…

A Prefeitura de Goiânia regulamentou a execução do programa Renda Família + Mulher na capital, destinado a mulheres que residem em Goiânia, em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia de Covid-19.

…feminino

O benefício será de R$ 300 durante seis meses e o pedido deverá ser solicitado a partir da segunda-feira 4, até 31 de março de 2022, no site da Prefeitura. Assim como o Mães de Goiás, será pago às mulheres.

BR-153 > Assinado na sexta-feira, o contrato para a concessão de três rodovias federais que cortam Goiás e passam por mais de 20 municípios goianos, as BRs-153, 080 e 414, prevê investimentos de R$ 14 bilhões nos três sistemas viários leiloados, que têm, juntos, 850 quilômetros, dos quais 672 serão duplicados. A estimativa é de que sejam gerados 120 mil novos empregos diretos e indiretos.

Guns N’ Roses

O deputado federal Delegado Waldir (PSL) baixou as armas e passou a ser o mais governista dos deputados federais goianos. Após ter se “lançado” candidato a senador na chapa de Ronaldo Caiado e Daniel Vilela em 2022, no evento da aliança DEM/MDB, ele foi escalado para representar o governador em evento da Educação, com a presença de 31 prefeitos do Centro Goiano.

Meu garoto

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) indicou o seu ex-assessor parlamentar e ex-prefeito de Inhumas, Abelardo Vaz, para o cargo de superintendente regional da Codevasf em Goiás. A companhia auxilia na infraestrutura dos municípios e é a responsável, por exemplo, por destinar máquinas e implementos para fomentar a agricultura familiar.

Temos vagas

Com os dados do Caged em mãos, o titular da SIC, José Vitti, credita o saldo de empregos em Goiás — mais de 100 mil vagas formais com Carteira de Trabalho assinada, entre janeiro e agosto — ao DNA do atual governo. “Desde o ano passado, o governador tem estabelecido diversas ações para minimizar os efeitos da pandemia e permitir que os empresários, especialmente os micros e pequenos, mantenham suas portas abertas.”

De olho em 2022

Ex-senador, Demóstenes Torres lançou, em happy hour na quinta-feira, a banca eleitoral de seu escritório, localizado em Goiânia. Ele, que é um dos juristas mais respeitados do país, aposta no crescimento de demanda para a área no próximo ano, que tem eleições.

Em qual canoa?

Vereadores da base e da oposição ao prefeito Rogério Cruz aguardam os próximos dias para compreender como ficará o posicionamento de Lucas Kitão (PSL) no plenário da Câmara de Goiânia. Apesar de se definir como aliado, ele votou contra o Código Tributário Municipal e não participou da eleição da Mesa Diretora que renovou o mandato do presidente Romário Policarpo (Patriota).

1 Moda

A Câmara de Goiânia abriu precedentes para outros legislativos municipais mudarem seus regimentos e alterar a forma de eleger as mesas diretoras.

2 Ensaio

As Câmaras de Vereadores das vizinhas Aparecida de Goiânia e Anápolis já fizeram consultas informais sobre o procedimento adotado na capital.

3 Exemplo

A Câmara de Goiânia, por sua vez, seguiu trilha aberta pela gestão do deputado estadual Lissauer Vieira (PSB) na Assembleia Legislativa.