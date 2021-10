Exames gratuitos marcam Outubro Rosa na Ceasa

Dentro das programações pelo Outubro Rosa, mês da prevenção ao câncer de mama, a Ceasa Goiás está realizando ações para despertar a conscientização sobre a doença. Até o final do mês, serão desenvolvidas ações para levar à reflexão sobre a importância do autoexame e de se conhecer os limites e reações do próprio corpo. Estão previstas a distribuição de material explicativo, abordagem pessoal às mulheres por parte da equipe de enfermagem da Ceasa e a realização de exames gratuitos, em parceria com o projeto Carreta da Saúde.

A central de exames, uma iniciativa da Associação Estadual de Apoio à Saúde e da Fundação Cláudio Brandão, estará estacionada no pátio da Ceasa até a próxima sexta-feira (08/10). O veículo foi adaptado com salas especiais, que possibilitam a realização de consultas médicas e exames, como ultrassonografia urinária, da mama, próstata, pré-natal e eletrocardiograma, além de consultas clínicas. Também serão realizados exames laboratoriais a custos mais acessíveis, tais como hemograma completo, ureia, creatinina, glicemia, ácido úrico, TGO, TGP e amilase pancreática.

A ação faz parte de iniciativa da administração da Ceasa/GO, cujo objetivo é voltar um olhar mais atencioso para a qualidade de vida dos frequentadores do entreposto e, principalmente, de seus colaboradores. Dentro dessa premissa, serão realizadas, ainda, as campanhas pelo Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata, e Dezembro Vermelho, que remete a discussões sobre Aids e DSTs.