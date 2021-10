Pela primeira vez, a República Tcheca reúne 24 universidades em uma feira virtual gratuita para brasileiros

Estudantes brasileiros e seus familiares terão a oportunidade única de conhecer 24 universidades tchecas na primeira edição virtual “Estude na República Tcheca”, em 14 de outubro (quinta-feira), das 17h às 21h. O evento apresentará os benefícios de estudar na “cidade mais bonita do mundo”, reconhecida entre os estudantes internacionais por sua educação superior de alta qualidade, ministrada em universidades centenárias focadas em inovação e pesquisa. O País é classificado como o quinto lugar mais acessível para se viver na Europa e é o 8º país mais seguro do mundo. Inscrições pelo link https://studyincz.online/

(PRAGA) 4 de outubro de 2021

No dia 14 de outubro (quinta-feira), das 17h às 21h, os estudantes brasileiros e seus familiares poderão participar, do conforto da sua casa, da primeira edição da Feira Virtual “Estude na República Tcheca”. No evento gratuito, os participantes terão a chance de falar diretamente com 24 universidades de excelência na República Tcheca e com os representantes da iniciativa oficial do governo tcheco, que estarão em seu estande virtual para esclarecimentos sobre os programas educacionais do país, que hoje atraem mais de 50.000 estudantes internacionais. Para participar, basta se cadastrar no site https://studyincz.online/ e acessar a plataforma no dia e horário da feira virtual. Após o cadastro, os inscritos receberão um e-mail com suas informações de login.

Ao acessar a Feira, será possível pesquisar as instituições por nome, tipos de cursos e localização. Da mesma forma que em um evento presencial, as pessoas poderão percorrer os estandes das instituições em busca de informações e também conversar ao vivo com representantes das universidades por meio de chamadas de áudio e vídeo.

MAIS DE 1.000 CURSOS MINISTRADOS EM INGLÊS EM 61 INSTITUIÇÕES DE ENSINO

“Por que escolher a República Tcheca para estudar? As razões mais inteligentes, sem dúvida, são a relação custo-benefício, a excelência do ensino, bem como a qualidade de vida e a localização vantajosa do País no centro da Europa. As universidades tchecas estão entre as mais antigas do planeta e são reconhecidas internacionalmente por seus programas em Engenharia, Ciência da Computação, Bioquímica e Negócios”, afirma Jakub Tesar, chefe do Departamento de Educação Superior da Agência Nacional Tcheca para Educação e Pesquisa (DZS), responsável pelo gerenciamento das operações do “Estude na República Tcheca”.

Mais de 1.000 cursos ministrados em inglês são distribuídos em 61 instituições de ensino superior altamente qualificadas, com instalações modernas e uma ampla gama de cursos que vão desde Medicina, Engenharia, TI, Ciências Naturais ou Negócios a Direito, Ciências Sociais, Artes e Arquitetura.

“Os alunos têm muito mais ‘liberdade’ no que diz respeito ao programa de estudos e às instalações da universidade. Existem muitas disciplinas opcionais ministradas por especialistas internacionais, as instalações da universidade estão sempre abertas e há espaço para os alunos terem um tempo tranquilo estudando fora dos dormitórios”, diz María Suarez, embaixadora do “Estude na República Tcheca” na Venezuela.

Os programas em língua inglesa custam entre 3.000 e 15.000 dólares por ano e o ensino superior em instituições públicas permanece gratuito para todas as nacionalidades se os alunos decidirem estudar na língua tcheca. Os estudantes também podem aproveitar os programas de bolsas oferecidos pelas universidades, e até mesmo participar de programas de intercâmbio internacional, como o European Erasmus +.

“Nossas universidades estão cada vez mais envolvidas em uma ampla gama de atividades de cooperação internacional que acontecem na União Europeia e em outros países, como o Brasil”, explica Jakub Tesar.

CUSTO DE VIDA MENSAL ENTRE 350 E 750 DÓLARES

O custo de vida é muito mais baixo do que em qualquer país da Europa Ocidental. É estimado entre 350 e 750 dólares por mês para cobrir acomodação, alimentação, viagens, cinemas e exposições de arte. Outro benefício para estudantes internacionais é a possibilidade de trabalhar meio período e ganhar algum dinheiro extra. “O equilíbrio perfeito entre estudar e morar na República Tcheca é outro aspecto que pesa muito na hora de escolher o país como destino. É classificado como o quinto lugar mais acessível para se viver na Europa e o oitavo país mais seguro do mundo, de acordo com o Índice da Global Peace Index 2020”, informa Klara Tonkova, integrante do “Estude na República Tcheca”. Praga e Brno estão entre as 10 principais cidades do mundo voltadas para estudantes (pesquisa QS) e, de acordo com a prestigiada pesquisa da revista inglesa Time Out, Praga acaba de ser eleita a cidade mais bonita do mundo”. Para obter mais informações sobre como estudar na República Tcheca, visite o site oficial Study in the Czech Republic.

MUITO PRÓXIMA À PAÍSES COMO ÁUSTRIA, ALEMANHA, POLÔNIA E ESLOVÁQUIA

Os estudantes são atraídos pela República Tcheca por seu rico patrimônio histórico e cultural. “Nosso país é famoso por suas cidades magníficas, castelos e vilas medievais, sua beleza natural, hospitalidade excepcional e vida noturna vibrante repleta de jovens de todo o mundo. Localizado no coração da Europa, Áustria, Alemanha, Polônia e Eslováquia podem ser alcançados em apenas duas ou três horas de ônibus ou trem”, complementa Klara. Desde a queda do comunismo em 1989, o lugar se tornou um dos destinos mais populares da Europa para viajantes, estudantes e profissionais. O centro histórico de Praga é um Patrimônio Mundial da UNESCO. A Ponte Carlos, construída em 1357, foi a única conexão entre o centro da cidade e o Castelo de Praga (construído no século IX) por quatrocentos anos. Berço de compositores virtuosos como Dvorak e Smetana, Praga sempre oferece concertos a preços acessíveis.