Rogério Cruz destaca equilíbrio fiscal e retomada econômica durante prestação de contas

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, destacou as ações do Paço Municipal para a retomada pós-pandemia durante a prestação de contas dos primeiros dois quadrimestres de 2021, na manhã desta sexta-feira (8/10), na Câmara Municipal. Conforme o prefeito, a prestação de contas precisou ser adiada em razão da pandemia. Durante o discurso, o prefeito ressaltou os investimentos na área da Saúde, que já superaram em 30% o mínimo constitucional de 15%, e ainda demonstrou o equilíbrio fiscal das contas públicas, cujo superávit do período supera os R$ 280 milhões.

“Os primeiros nove meses da nossa gestão foram pautados pelo equilíbrio fiscal, na continuidade, na melhoria da prestação de serviços à população”, enfatizou Cruz ao citar a aprovação do Código Tributário Municipal como mecanismo para impulsionar o desenvolvimento da cidade e criar condições para geração de emprego e renda. “Foi essencial para atrairmos novos negócios, em especial as empresas de tecnologia e inovação”, acrescentou.

Nesta manhã, Rogério Cruz também entregou nas mãos do presidente da Comissão Mista, vereador Cabo Senna, projeto de Lei que propõe novo programa de renegociação para pessoas física e jurídica durante a Semana da Conciliação, que ocorrerá entre os dias 8 e 12 de novembro. “Será mais uma oportunidade para aqueles que não tiveram condições de regularizar os débitos que, com a aprovação dos senhores, terão as mesmas condições, como desconto de juros e mora de até 99% e parcelamento em 60 vezes”, anunciou.

Em relação aos investimentos, o prefeito Rogério Cruz citou aqueles desembolsados para a área da Saúde, que já ultrapassaram os R$ 498 milhões dos recursos constitucionais, o que representa 19,46%, portanto, acima do mínimo exigido de 15%. “Os recursos foram para o combate da pandemia, mas também para a ampliação das estruturas de saúde”, afirmou sobre a inauguração de Unidades de Saúde da Família, a criação do primeiro Centro Integrado de Pediatria e diversas ações em saúde pública.

Social

O amparo às famílias mais carentes, por meio do programa Renda Família, e do IPTU Social, tornado permanente para mais de 51 mil famílias, foram elencados por Cruz como iniciativas de proteção social. A adesão de Goiânia ao programa ‘Casa Verde Amarela – Parcerias’ também foi lembrada como iniciativa pioneira do Município para subsidiar as famílias em 20% na aquisição de moradias. O objetivo é construir 15 mil unidades habitacionais até o final da gestão, conforme consta no Plano de Governo.

Ao agradecer os vereadores pelo trabalho em prol do povo goianiense, o prefeito enfatizou que a gestão trabalha com planejamento e responsabilidade para cumprir o Plano de Governo. “A nossa gestão tem metas definidas, objetivos claros, projetos que vão impactar positivamente a vida das pessoas e a nossa capital, garantiu. “Nós sabemos a Goiânia que queremos e tenho trabalhado dia e noite para entregarmos tudo aquilo que a população merece e espera”.