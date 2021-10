Del Valle Kapo celebra o poder inspirador da imaginação infantil em filme para o Dia das Crianças

Para celebrar o Dia das Crianças, Del Valle Kapo lança um filme inspirador, que busca incentivar essa conexão por meio de uma brincadeira atemporal, muito presente na infância de todos: desenhar.

“Acreditamos que quando a gente brinca com os pequenos, acabamos nos reconectando também com a nossa criança interior. Por isso, desde junho, estamos conectando adultos e crianças através do que eles têm em comum: a infância”, conta Pedro Abbondanza, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil. “O Dia das Crianças é uma data muito importante para Del Valle KAPO e estamos muito felizes com o filme que fizemos, principalmente porque conseguimos mostrar uma relação real entre um pai e uma filha”, completa Abbondanza.

Criado em parceria com a Modernista, o filme traz um olhar íntimo, verdadeiro e sensível da relação entre o muralista Davi e sua filha Íris – mostrando a conexão real entre eles. A paixão pela arte, que é nutrida por ambos, se revela em uma surpresa para Íris quando seu pai transforma seus desenhos em algo grandioso. Assista aqui!

“Quando pensei no Davi e na Íris, consegui visualizar o roteiro através deles e pude abordar de uma maneira muito pessoal o relacionamento entre pai e filha. É muito especial contar uma história misturando todo este encantamento da publicidade, mas com pessoas reais, que de fato estão vivendo aquilo e trazem pro frame todo esse sentimento. Quando você vê a ação, você vê que a gente criou este ambiente mágico para Íris e para o Davi também”, comenta Ana Barcellos, diretora do filme.

A conexão com as crianças vem sendo o principal assunto para Del Valle Kapo em 2021, incentivando os adultos a se conectarem com os pequenos por meio das brincadeiras, unindo infâncias do passado e do presente com muita diversão e revivendo aquela criança que vive em todos nós.

“Quando olhamos para desenhos de crianças, enxergamos muito além das linhas e cores. Vemos também a liberdade da imaginação dos pequenos e nos lembramos de momentos onde nós, hoje adultos, também transbordávamos com tanta inspiração. Foi a partir dessa conexão entre gerações através de desenhos que surgiu a ideia do filme”, afirmam Julia Faria e Maicon Gomes, criativos na Wunderman Thompson Brasil, agência responsável pela campanha.