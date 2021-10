União Brasil fortalece reeleição de Caiado

Ao ter a maior bancada da Câmara dos Deputados (82), além de quatro governadores e oito senadores, o União Brasil, nascido da fusão do Democratas e do PSL, será, conforme classificou o governador Ronaldo Caiado (DEM) durante a convenção coletiva das duas legendas, “a maior ferramenta política instalada no país”. Ele foi empossado como um dos vice-presidentes da Comissão Executiva Nacional e destacou que a fusão aglutina princípios comuns aos dois partidos. “O Democratas e o PSL juntos têm aquilo que nós sabemos: espírito público, garra e coragem. O Brasil tem jeito. O Brasil tem rumo.”

O superpartido nasce em momento oportuno principalmente para o governador, que trabalha sua reeleição e terá no posto que ocupará nacionalmente maior poder de atração de legendas para seu projeto em Goiás. Um dos principais articuladores da fusão, Caiado foi a figura mais ferrenha em defesa de espaços para membros do DEM e pelo equilíbrio das forças de ambos no União Brasil. “O Democratas não chega com números. Chega com a experiência de todos os seus representantes”, defendeu ele durante a convenção.

“Ninguém está criando um partido para ter alguém subordinado. Nós temos brasileiros que sabem conversar, dialogar, ter a humildade para dizer qual é o melhor momento para enfrentarmos as crises e quais são as ferramentas que devemos usar. É desta maneira: dialogando”, explicou Caiado.

“Aprendi muito na minha vida. Fui parlamentar por seis mandatos, deputado e senador. No Con­gresso Nacional, você aprende que, quando se é deputado federal, você é um entre 513. Se não governar ouvindo as pessoas, todos os poderes constituídos e tendo simplicidade para saber da vida como ela é, você não tem condições de ter apoio da população.”

O novo partido será pautado, segundo Caiado, “pela defesa intransigente da democracia como princípio fundamental e inegociável, garantidora da tolerância, pluralidade, respeito e diálogo”.

Caiado é o atual presidente do DEM estadual e, em seu governo, prega discurso semelhante ao que serão os motes da nova sigla: “Combate à fome, à corrupção, ao desemprego e, ao mesmo tempo, trazer esperança e dignidade ao povo brasileiro”.

O União Brasil adotará o número 44 nas urnas eletrônicas. O presidente será o atual líder do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), e a secretaria-geral ficará com ACM Neto (BA), que hoje comanda o DEM. A próxima etapa do processo de junção entre DEM e PSL será o encaminhamento da formalização ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que, em sequência, ocorra o estabelecimento da legenda.

O partido surge também já no primeiro lugar em verbas do Fundo Eleitoral (R$ 320 milhões) e do Fundo Partidário (R$ 138 milhões). Possui, também, o maior tempo de TV para as campanhas eleitorais. A expectativa das executivas nacionais de DEM e PSL é de ainda mais crescimento após o estabelecimento da nova legenda, visando o pleito de 2022.