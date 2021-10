Variété Multicultural Basileu França recebe inscrições

Artistas profissionais e em formação de diferentes níveis das escolas de arte e de projetos sociais do Brasil e do exterior podem ter o seu número, cena ou esquete no “Variété Multicultural”. O evento virtual é uma realização do corpo circense da Escola do Futuro em Artes Basileu França e acontece no dia 30 de outubro, a partir das 17h. Os interessados devem preencher um formulário (https://forms.gle/MuCzhsHPpP3yYBfF7 ) até sexta-feira (15/10). A inscrição é de graça e o resultado dos escolhidos sai no dia 20 de outubro.

O Variété Multicultural é um espetáculo experimental aberto para apresentações de números, cenas, performances de diferentes áreas culturais. O objetivo do evento é ser um espaço de criação e difusão, assim como um laboratório de experimentação para os artistas integrantes do corpo circense da EFG em Artes Basileu França. Nesta terceira edição, o Variété Multicultural abordará a temática LGBTQIA +.

“A nossa expectativa é sempre agregar mais linguagens artísticas, não somente o circo. A ideia é que esse evento seja um ponto de encontro de artistas. E, como a cada edição é um novo tema, a proposta também é que esses artistas produzam algo novo”, explica o coordenador da área de Circo da EFG em Artes Basileu França, Rodrigo Mallet.

Os apresentadores deste show artístico são integrantes do corpo circense da EFG em Artes Basileu França. Uma possibilidade para esses jovens artistas em formação, aprimorarem as diferentes possibilidades de interpretação, experimentação cênica e criação artística. O público terá acesso a diversos números e performances para alegrar o sábado (30/10) – dia da realização do evento.