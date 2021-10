Goiânia amplia locais para vacinação de adolescentes contra a Covid-19

Goiânia tem estratégia pronta para vacinação contra a Covid-19 até a sexta-feira (15). Com 80 postos disponíveis todos os dias, a novidade agora é o aumento do número de pontos de vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos que passaram de nove para 13. O atendimento para a categoria segue por agendamento.

Os trabalhadores da saúde que vão tomar a terceira dose, e que também precisam agendar pelo site ou aplicativo Prefeitura 24 horas, serão atendidos em sete pontos. O profissional que não quiser agendar pode ir direto ao drive-thru do shopping Passeio das Águas.

Os idosos com idade a partir de 60 anos e as pessoas com doenças imunossuprimidas com 30 anos ou mais que vão receber a terceira dose poderão se dirigir a qualquer um dos 22 locais disponíveis, além do drive-thru. A primeira dose para o grupo de pessoas com idade acima de 18 anos continua sendo disponibilizada nas 50 salas de vacinação do município. Todos sem a necessidade de agendar.

As pessoas que necessitam receber a segunda dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac, deverão comparecer em qualquer um dos 13 locais nas datas estabelecidas no cartão de vacinação. O drive-thru no shopping Passeio das Águas também atende aqueles que vão completar o esquema vacinal com a Pfizer. Não há necessidade de agendamento para nenhum dos postos.

O Centro Municipal de Vacinação (CMV) continua sendo referência para atendimento às gestantes e puérperas (com até 45 dias após o parto) para primeira e segunda dose, além daquelas em atraso, por demanda espontânea.

Para detalhes sobre locais e públicos específicos, além de demais informações sobre a vacinação contra Covid-19 no município, basta acessar o site Imuniza Gyn.