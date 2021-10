Inscrição do edital de Incentivo à Cultura é prorrogado

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), prolongou o prazo para inscrição no edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para 20 de outubro. A nova data foi publicada no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 15, juntamente com uma errata referente à documentação obrigatória, valores e homologação dos resultados dos inscritos.

O documento oficial informa que declarações sobre direitos autorais, cartas de aceite dos participantes do projeto e anuência dos espaços devem ser apresentados somente após a aprovação do projeto. Além disso, informa que os valores pleiteados podem ser até o teto, conforme edital prevê para cada segmento; e que não há necessidade de assinatura nos formulários cadastrados online.

Lei Municipal de Incentivo à Cultura

No total são R$ 4.451.780,00 disponíveis para beneficiar representantes da classe artística. Podem ser inscritos projetos culturais de pessoa física e jurídica com e sem fins lucrativos, conforme descrito no edital.

O formulário de inscrição, bem como o edital com todas as informações específicas estão no link https://www.goiania.go.gov.br/secult/lei-incentivo/. Artistas interessados têm a opção online, via SEDEX e presencial, tanto para a inscrição quanto para entrega da proposta do projeto, que pode ser na sede da Secult, no Parque Atheneu ou no Centro Cultural Estação Cultura, a Antiga Estação Ferroviária, no Centro.

A Gerência de Projetos Culturais e Planejamento Estratégico, a Comissão de Projetos Culturais e o Conselho Municipal de Cultura são responsáveis diretos pela posse, análise, avaliação e pontuação dos projetos, bem como devem seguir rigorosamente o que determina a Lei de nº 8.666/93, sujeitos a responsabilidade nos termos da Lei nº 8.429/92 e Lei nº 4.898/65.