Coluna Política | Caiado anuncia “14º salário” para servidores da Educação

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou, em evento com servidores da Educação, na sexta-feira, 15, que os profissionais vinculados ao magistério estadual receberão, ainda em dezembro deste ano, um pagamento extra correspondente a 86%de seus salários, desde que as escolas cadastradas cumpram metas de desempenho. Os demais servidores, que atuam em órgão de natureza administrativa, como coordenações regionais e sede da Seduc, terão o benefício incluído na folha de pagamento em janeiro. “Eu sei e concordo que precisamos demais. Precisa e merece. Mas preciso ter responsabilidade para falar o que eu puder cumprir. O pior é ter autorizo em tudo e nada acontecer”, observou Caiado. Ele confirmou ainda que serão pagos, a partir da folha de outubro, o reajuste salarial e Auxílio-Aprimoramento dos professores e servidores da educação estadual. Outro benefício será a isenção da contribuição previdenciária, que era de 14,25%,dos aposentados e pensionistas com salário de até R$ 3 mil, que terá custo para o Estado de R $147 milhões e tem abrangência sobre 18 mil servidores inativos, entre aposentados e pensionistas. Destes, 11 mil são professores.

No caixa

Os recursos para custear a isenção dos descontos na Educação virão da venda da Celg Transmissão (Celg T), vendida na quinta-feira por R$ 1,977 bilhão, que representa um ágio de 80,1%, acima do que era esperado pelo governo de Goiás. O valor mínimo era de R$ 1,1 bilhão.

Ex-antagonistas

Ex-prefeita da cidade de Goiás e agora subsecretária de Governança Educacional da Secretaria de Educação de Goiás (Seduc), Selma Bastos (PT)foi motivo de brincadeiras entre a presidente do Sintego, Bia de Lima, e o governador Ronaldo Caiado, durante cerimônia de boas-vindas a novos membros do Conselho Estadual de Educação,na sexta-feira.

Flerte

Bia, que é ligada ao PT,reclamou a Caiado sobre Selma agora fazer parte do governo Democrata. “O senhor tirou a Selma de nós”, disse, aos risos. Caiado, bem-humorado, devolveu a brincadeira: “A próxima a vir vai ser a senhora.” Militante da educação, Bia tem sido o terror dos governadores nas últimas décadas.

Santo de casa

Deputada federal pelo PDT, Flávia Morais demonstrou, durante evento do governo estadual, apreço pela candidatura do colega Delegado Waldir (PSL) ao Senado na chapa de Caiado e Daniel Vilela (MDB) nas eleições do próximo ano. “Está na hora de o senhor alçar voos maiores, tem o nosso apoio”, disse ela, em seu pronunciamento, ao se dirigir ao Delegado.

Jururu

Sem chances de ser novamente o vice de Caiado, o atual vice-governador, Lincoln Tejota (Cidadania),não tem aparecido em eventos do governo. Sua equipe não é mais vista circulando pelas solenidades e nem representante ele tem enviado.

Trocador

Presidente regional do Progressistas em Goiás e pré-candidato a senador pelo estado, Alexandre Baldy, atual secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, acabou com as bilheterias do transporte público de lá. Medida semelhante tomada aqui em Goiás pela RMTC é a mais criticada por usuários e por quem quer ser usuário, mas que no justo momento de necessidade não tem onde comprar.

TUDO JUNTO > O Samu-192 de Goiânia terá sede própria em um prédio que fica na Praça do Violeiro, no Setor Urias Magalhães. O local vai abrigar administração, farmácia, central de regulação, departamento que recebe ocorrências, almoxarifado e o Serviço de Atendimento Sanitário (SAT) que hoje estão em quatro locais diferentes. Já as 17 viaturas continuarão espalhadas em pontos estratégicos da cidade.