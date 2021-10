Alego Ativa é retomada

Dayrel Godinho

Um dos principais ponto de visibilidade de Lissauer foi o programa Alego Ativa, que esteve parado durante a pandemia de Covid-19, mas foi retomado no último mês, com programas de emissão de Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Passe Livre, Passaporte do Idosos, Registro De Casamento, CPF, corte de cabelo, atendimento à saúde, coleta de sangue, inscrição de estágio e várias outras ações. A 9ª edição ocorreu em Goianira.

Apesar da visibilidade, o presidente diz que essas ações desenvolvidas pela Alego não têm relação com a sua candidatura à Câmara Federal, “mesmo porque começaram bem antes de qualquer processo eleitoral e são projetos que visam aproximar a população do Legislativo”.

“Nosso objetivo é fazer com que o trabalho parlamentar chegue até os cidadãos, principalmente do interior, que muitas vezes não vêm até a Alego. Desde que assumimos a gestão, já era nosso objetivo desenvolver projetos que integrassem mais os cidadãos para que eles percebam a importância do nosso trabalho, que é buscar benefícios para os municípios e melhorar a qualidade de vida da população”, comentou o presidente.