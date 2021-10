Museu de Arte de Goiânia celebra 53 anos com coquetel, exposição e concerto

A semana será festiva no Museu de Arte de Goiânia (MAG), que completa neste mês 53 anos de história. A unidade da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) inicia as comemorações nesta quarta-feira, 20, a partir das 19h, com um coquetel de lançamento do Catálogo da Exposição “A Presença das Mulheres no Acervo do MAG”, aberta à visitação gratuita até o dia 9 de janeiro de 2022. O evento será aberto ao público e seguirá todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Na quinta-feira, 21, às 20h, a comemoração continua no Teatro Goiânia, com um concerto especial apresentado pela Orquestra Sinfônica de Goiânia. O momento irá contar com a participação das solistas Sabah Morais e Patrícia Mello, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira. Obras de Juliano Lima Lucas, Jean Douliez, Enrique Soro, Violeta Parra e Tom Jobim estão no roteiro, que rememora o I Congresso Nacional de Intelectuais, ocorrido em fevereiro de 1954, com a presença de mais de 300 personalidades de todo o país, além de nove delegações estrangeiras. Dentre os nomes que aportaram na Capital, destaque para o escritor Jorge Amado e o poeta Pablo Neruda.

Para o concerto, será admitida a entrada gratuita de até 350 pessoas, 50% da capacidade do local. O Teatro abrirá às 19h30 e a admissão será por ordem de chegada. Os artistas e equipe envolvida são testados quinzenalmente para a Covid-19 e seguem os protocolos sanitários locais e aqueles recomendados pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Os dois eventos também marcam as comemorações do aniversário de 88 anos de Goiânia.