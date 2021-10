Campanha “88 Razões Para Acreditar” é lançada na Estação Ferroviária, em Goiânia

Em comemoração ao aniversário de 88 anos de Goiânia, será lançada nesta quinta-feira 21, a campanha “88 Razões Para Acreditar” com projeção inédita, em alta definição, na fachada da Estação Ferroviária. Serão projetadas frases e fotos de vencedores dos concursos “Goiânia em Palavras” e “A Goiânia dos Meus Olhos”, promovidos pela Prefeitura de Goiânia.

As frases e imagens ficarão projetadas na fachada da Estação Ferroviária até domingo, 24, das 18h30 até a meia-noite. A projeção é fruto de uma parceria da Prefeitura de Goiânia com a Apple Produções, juntamente com a Sync Design, para homenagear a capital no seu aniversário.