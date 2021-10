Educação em Foco | MEC oferece vagas em 146 cursos on-line

Fabiola Rodrigues

Os participantes dos cursos oferecidos pelo MEC poderão estudar no conforto de suas casas, graças ao ambiente virtual de aprendizagem do Ministério da Educação. O site de aprendizagem do MEC foi desenvolvido com o objetivo de fornecer um ambiente virtual de aprendizagem, com cursos a distância complementando os cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio educacional a distância para as comunidades.

Vale ressaltar que os participantes que concluírem o curso desejado terão direito ao certificado sem precisar desembolsar nenhum valor.

Os cursos gratuitos EAD oferecidos pelo MEC também servem para completar horas complementares em qualquer curso de Ensino Superior.