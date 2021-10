Manutenções de Palácio e Biblioteca são entregues neste domingo, 24

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), entrega no neste domingo, 24, às 15h, as manutenções do Palácio da Cultura e da Biblioteca Marieta Telles, localizados na Praça Universitária. O evento está na programação da comemoração do aniversário de 88 anos de Goiânia e contará com a presença de autoridades e participação da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

De acordo com o secretário de Cultura, Zander Fábio, a proposta é que o local seja um ponto cultural na cidade. “Queremos promover eventos como o Chorinho, exposições, feiras e muito mais. A biblioteca em breve estará aberta para a população em horário comercial de segunda a sexta. Um dia de festa e muita alegria para a Cultura de Goiânia”, afirma.

Com mais de 50 anos de existência, o Palácio da Cultura e a Biblioteca Municipal Marieta Telles Machado precisaram passar por manutenção. Por ser uma construção antiga, foi necessário fazer reparos em todos os ambientes, como a recuperação estrutural, isolamento das antigas redes de drenagem pluvial, impermeabilização das lajes, nova rede elétrica, além de novas instalações sanitárias, adequação do espaço para a acessibilidade, pintura geral, novos revestimentos cerâmicos e piso de alta resistência. No total, o investimento municipal foi de R$ 1 milhão.