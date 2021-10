Coluna Varejo | Pivot abrirá sua 11ª loja, sendo a 8ª em Goiás

Mirella Abreu

A Pivot, líder nacional em sistemas de irrigação por pivô central, abrirá sua 11ª loja, a oitava em Goiás. A nova unidade será construída na cidade de Nova Crixás, Região do Vale do Araguaia. O anúncio sobre a novidade foi feito pelo CEO da empresa, Caué Campos, durante o Conexão Vale do Araguaia, evento que reuniu mais de 200 produtores na Fazenda Diamante, município de Mundo Novo.

Crescimento da agricultura

O Vale do Araguaia é uma região que tem passado, nos últimos anos, por uma forte conversão da pecuária para agricultura e tem despontado como uma grande produtora de soja em Goiás. Para se ter uma ideia, a região ganhou, só nos últimos três anos, 70 mil hectares de áreas para o cultivo de soja.

Dificuldades

De acordo com o executivo da Pivot, a produtividade na região tem crescido tanto que algumas propriedades já têm dificuldade para armazenamento de seus grãos. Com isso, a nova loja no município de Nova Crixás será a primeira da região especializada em máquinas e equipamentos que têm tecnologias agrícolas e de irrigação.

CBBM 2022

O Conselho Regional de Biomedicina (CRBM-3) acelera os preparativos para a edição do XVII Congresso Brasileiro e V Congresso Internacional de Biomedicina. Isso porque o evento, marcado para junho de 2022, no Centro de Convenções, em Goiânia, será presencial. Na programação palestrantes do Brasil e do exterior e atrações culturais com toques de goianidade. Paralelamente, ocorrerá a feira de expositores com participação de segmentos de saúde parceiros e ainda programação cultural com atrações locais.

Hospital Encore inova e implementa plataforma de assinaturas eletrônicas

O Hospital Encore de Goiânia, maior hospital especializado em cardiologia do Centro-Oeste, acaba de realizar em seu complexo a implementação do DOC Direct, uma solução de assinaturas eletrônicas de documentos. O projeto, conduzido pela Digisystem, companhia brasileira fornecedora de soluções de negócios de tecnologias avançadas que ajudam as empresas a passarem pela jornada da transformação digital, proporcionou maior agilidade e automatização no atendimento ao paciente, reduzindo o tempo gasto com trâmites de assinaturas em guias médicas impressas.

Pandemia

De acordo com o Gerente de Produtos Digisystem, Marcos Gonçalves, a motivação principal para a implementação da tecnologia foi a necessidade de diminuir o contato social. “Neste momento de pandemia, era essencial diminuir o fluxo e volume de papéis físicos, a fim de evitar ao máximo o contato entre atendentes e pacientes”. Gonçalves explica que a solução trouxe maior agilidade no atendimento, uma vez que realiza todo trâmite operacional de forma automática.

Números

A plataforma foi implementada nos setores de internação e recepção de exames e o projeto levou em torno de 90 dias para ser finalizado, desde o pedido de infraestrutura até os últimos ajustes dos sistemas pilotos com a equipe de atendimento. Atualmente a solução é utilizada por uma média de 30 recepcionistas, que realizam por volta de 2 mil atendimentos na recepção de exames e 500 internações por mês.

Plataforma para assinatura de veículos

Pequenas e médias empresas do Goiás contam com nova plataforma para assinatura de veículos, a Ouro Verde Smart, direcionada aos pequenos e médios negócios, profissionais liberais e cooperativas. A plataforma acaba de ser lançada pela Ouro Verde, empresa de gestão e terceirização de frotas no país. Com 644 mil pequenas e médias empresas, de acordo com o DataSebrae, o estado é estratégico para ampliar a atuação da companhia neste segmento.

Carros disponíveis

Na Ouro Verde Smart, são disponibilizados veículos de diferentes montadoras, com modelos compactos, executivos, SUVs e utilitários. No portfólio de veículos leves, os clientes podem optar por contratos com duração de 12, 18, 24 e 36 meses e ainda definir a franquia mensal de quilometragem, com opções de 1.000km, 2.000km e 3.000km. Entre as opções, é possível fazer a contratação de um HB20 1.0 Sedan Vision 2022, manual, com entrega acelerada, por R $1.397,97 por mês.

Serviços oferecidos aos clientes

Na assinatura oferecida pela Ouro Verde Smart, estão inclusos serviços como documentação (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e emplacamento), gestão de multas, manutenção preventiva e corretiva, seguro para o veículo e terceiros, assistência 24 horas, troca de pneus (de acordo com o período e quilometragem contratados), rastreador e bloqueador, acesso ao aplicativo On Road, responsável por realizar o agendamento e acompanhamento de manutenções, notificações de sinistros e solicitação de guincho.

Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás Airbnb Fazem Parceria

A Secretaria de Turismo de Alto Paraíso de Goiás e o Airbnb fecharam uma parceria para apoiar a retomada do turismo na cidade pós-pandemia. As negociações entre a plataforma e o município iniciaram-se em maio deste ano e, em agosto, foi assinado o Memorando de Entendimentos. A parceria prevê colaboração em áreas como inteligência de mercado, compartilhamento de informações relacionadas ao turismo responsável, melhores práticas e a realização de webinars educativos.

Estratégia

O Airbnb vai compartilhar dados agregados sobre comportamento e tendências de viagens com foco na cidade. Essas informações ajudarão na elaboração de estratégias e no planejamento de ações para o município. O Airbnb também compartilhará com o município boas práticas e inovações desenvolvidas pela plataforma, especialmente as que contribuam para viagens seguras e responsáveis. A parceria é de cooperação técnica, sem envolvimento de recursos financeiros.

Airbnb Ajudando no turismo

Historicamente, o impacto econômico gerado pelo Airbnb tem sido expressivo. No Brasil, chegou a R$ 10,5 bilhões em 2019, considerando gastos de hóspedes em diversos segmentos relacionados ao turismo, como comércio e restaurantes locais, não apenas com acomodação. Em 2020, 59% dos anfitriões brasileiros disseram que a renda obtida com a locação dos seus espaços no Airbnb os ajudou a permanecer em casa durante a pandemia.