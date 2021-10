Articulação com Governo Federal garante recursos para projetos e obras na capital

Responsável pela elaboração de projetos e a captação de recursos junto aos governos estadual e federal, bem como a interlocução com parceiros da iniciativa privada e do terceiro setor para viabilizar convênios e recursos que serão executados por todas as secretarias da Prefeitura de Goiânia, a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, liderada pela secretária Valéria Pettersen, tem alcançado resultados extremamente positivos.

No âmbito da infraestrutura, a SRI organizou toda a documentação para receber os recursos do governo federal e realizou a prestação de contas das obras da Praça dos Esportes e Cultura do Residencial Buena Vista IV, que foi inaugurada no dia 19 de agosto. O mesmo trabalho está sendo realizado para viabilizar a entrega à população no aniversário da capital mais três obras: Clube do Povo 3 (Setor Rio Jordão) e da Praça Nossa Senhora de Lourdes (Setor Jaó) e uma nova Praça dos Esportes e Cultura, desta vez no Jardim do Cerrado I.

Nos próximos meses a SRI anuncia a disponibilização de novos recursos captados junto ao governo federal que tornarão possíveis projetos como os investimentos para que o Centro de Saúde e Bem Estar Animal possa realizar cirurgias de castração para controle populacional de cães e gatos; construção de telhado na Feira Hippie; reforma e construção de praças esportivas no Residencial Itaipu e no Setor Leste Vila Nova; e a revitalização da Praça da Vila João Vaz.

No âmbito dos convênios a SRI, por meio de seus técnicos e da secretária Valéria Pettersen, angariou recursos que se traduziram na entrega de quatro viaturas tipo pick-up destinadas ao Grupamento de Operações com Cães (GOC-K9) da Guarda Civil Metropolitana e de quatro pluviômetros que foram doados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações à Defesa Civil de Goiânia.

“Temos ido a Brasília em busca de recursos e de parcerias para viabilizar projetos e obras em todos os cantos da cidade. O resultado já é visível com as entregas que temos feito e muitas pastas têm desenvolvido trabalhos, em parceria com a SRI, que serão apresentados tanto para os ministérios como aos parlamentares goianos, que podem destinar emendas”, destaca o prefeito Rogério Cruz (Republicanos).