Tribuna Política | Melhor parlamentar de Goiás está na 62ª das 594 colocações nacionais

O Glaustin da Fokus foi eleito o melhor deputado federal de Goiás em 2021 pelo prêmio Congresso em Foco, promovido anualmente pelo site UOL. Primeiro lugar entre os goianos, com 2.049 votos, ele foi considerado, no ranking nacional, o 62º melhor, pela votação popular, feita pela internet. Nenhum dos 20 parlamentares goianos ficou entre os cinco melhores nas 12 categorias avaliadas pelo público, pelo júri especializado e por jornalistas que acompanham o Congresso. “Estou na Câmara dos Deputados justamente para responder às necessidades de quem mais precisa. Essa vitória me estimula a continuar em ação dia após dia para melhorar a vida nos nossos municípios, agora com ainda mais responsabilidade”, comemorou Glaustin.

Novo emprego

Deputado estadual, Major Araújo (PSL) é praticamente um social mídia do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido). Reposta praticamente tudo que o pré-candidato ao governo divulga em suas redes sociais.

9×1

No aniversário de 110 anos de Caldas Novas, cidade da desafeta Magda Mofatto (PL), o governador Ronaldo Caiado (DEM) foi acompanhado, durante o dia inteiro de agenda, de nove deputados, três deles colegas de Magda na Câmara dos Deputados.

Comitiva

Nos cinco eventos acompanharam o governador os estaduais Amauri Ribeiro (Patriota), Francisco Oliveira (PSDB), Paulo Trabalho (PSL), Rafael Gouveia (PP), Pastor Jeferson Rodrigues (Republicanos) e Maycllyn Carreiro (PRTB), além dos federais Flávia Morais (PDT), Glaustin da Fokus (PSC) e João Campos (Republicanos).

Passado

Caiado tem chamado, nas visitas ao interior, de Goiás de Ré o programa Goiás na Frente, lançado no governo anterior, ao citar as obras abandonadas por falta de recursos. O atual, que investe em infraestrutura, é o Goiás em Movimento.

Governança

O secretário Municipal de Educação de Goiânia, Wellington Bessa (DC), recebeu o responsável pela implementação da Sala de Gestão e Governança da Educação Básica em Goiás, Antonio Ordones, para apresentação do Sistema de Informação de Governança Baseado em Custos (SICGESP).

Compartilhamento

O sistema identifica as melhores práticas desenvolvidas no município e permite a disseminação dessas informações para os demais gestores para melhorar o ensino público.

Medieval

Discrepâncias são corriqueiras nos parlamentos, mas atitudes que chegam ao nível da ameaça feita pelo vereador Sargento Novandir (Republicanos) de bater com um cinto no colega Geverson Abel (Avante), durante debate acalorado na Câmara de Goiânia, merecem o Prêmio Ogro.

Mais um

Ao agradecer Moção de Aplausos concedida pela Câmara Municipal de Novo Gama, Gustavo Mendanha escreveu em suas redes sociais que a homenagem “serve pra [sic]reforçar ainda mais o meu compromisso em lutar por um estado mais igualitário, onde o foco seja o cidadão [sic] de todos os 245 municípios.”

Não me esqueça

Tomara que o 246º município goiano do qual o prefeito pré-candidato a governador se esqueceu que existe em Goiás não seja Aparecida de Goiânia. Major Araújo compartilhou o post, que ficou com o erro por pelo menos 12 horas.

88 RAZÕES> Imagem da estreia da exibição “88 Razões Para Acreditar”, ação que projetou, na fachada da Estação Ferroviária, em vídeo de 88 segundos, imagens que remetem à trajetória e características da cidade, como arquitetura, flora e até uma locomotiva inspirada na Maria Fumaça, símbolo da estação. A Ação fez parte da programação organizada pela Prefeitura de Goiânia em homenagem ao aniversário de 88 anos da capital.

Nova cara

A deputada estadual Adriana Accorsi (PT) anunciou que será candidata a federal nas eleições de 2022. Nem só de Rubens Otoni sobrevive o PT goiano na Câmara dos Deputados.

“Data Luz”

A CEI da ENEL, presidida pelo vereador Mauro Rubem (PT) na Câmara de Goiânia, vai às ruas escutar a população sobre o grau de satisfação com o serviço prestado pela empresa italiana no município. Uma enquete popular será realizada na Praça do Bandeirante.

Medidor

A ação é parte dos trabalhos de investigação que a CEI tem realizado de coleta de informações, dados, depoimentos e avaliação dos goianienses, e tem como objetivo agregar novos indicadores ao relatório final, que deve ser entregue no fim de novembro, dias após a conclusão dos trabalhos, marcada para o dia 17.

Senador Canedo

A Prefeitura de Senador Canedo iniciou a vacinação contra Covid-19 para pessoas com 15 anos ou mais. As doses estarão disponíveis em dez pontos fixos na cidade.

Na fé

Os irmãos e artistas plásticos Isadora Credo e Jesus Credo, de Trindade, estão entre os dez finalistas do concurso nacional “Arte na Rua”. A prefeitura promove campanha para que a população vote nos trindadenses. Eles foram recebidos pelo prefeito Marden Júnior(Patriota).