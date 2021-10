PODER | Plano Diretor deve voltar à pauta da Casa

Após a aprovação da recondução da Mesa Diretora e da criação de cargos no Legislativo, o Paço Municipal deve apresentar o projeto do Plano Diretor de Goiânia a ser discutido durante o mês de novembro, como previu o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), durante a sua prestação de contas no último dia 30 de setembro.

A proposta está sendo analisada pela equipe jurídica do Paço para evitar que o projeto seja vetado pela Câmara Municipal por erros que possam passar despercebidos, como já aconteceu anteriormente. “Estamos quase finalizando o texto para que possamos enviar à Câmara”, comentou o prefeito na época.

O projeto entrará na pauta da Casa após a aprovação do novo Código Tributário Municipal (CTM), aprovado em prazo recorde no mês de setembro, com pouco mais de duas semanas de discussões na Câmara Municipal e que foi sucedido pela proposta de alteração do Regimento Interno da Casa, que permitiu a antecipação da eleição da Mesa Diretora, desde que seja convocada com 48 horas de antecedência – o que aconteceu ainda em outubro, dois dias após a aprovação do CTM.

Plano Diretor volta à pauta da Casa depois de o ex-prefeito Iris Rezende (MDB) retirar a proposta da Casa. A revisão estava prevista para 2017, no entanto chegou à Câmara no segundo semestre de 2019.