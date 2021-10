Opinião | Por uma advocacia unida e inovadora

Quem escolhe a advocacia como projeto de vida sabe que o caminho é árduo e os desafios são muitos. Por isso, quando fiz o compromisso de presidir a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG), meu propósito sempre foi garantir os benefícios, as conquistas e a qualidade de vida que gratificam a advocacia do nosso Estado. Aceitei a missão com coragem, com muita vontade de trabalhar e em menos de seis anos transformamos a CASAG em referência nacional. É isto que queremos e nos propomos a fazer com a nossa OAB-GO.

Um compromisso nosso com a advocacia goiana será o de reduzir a anuidade. Sabemos como fazer, porque já fazemos. Reduzimos para menos da metade o percentual que a OAB-GO precisa repassar para a Caixa de Assistência, sem causar nenhum prejuízo aos serviços, benefícios e obras realizadas pela CASAG. Pelo contrário: aumentamos os investimentos, ampliamos e modernizamos a nossa estrutura física e os nossos serviços em Goiânia e no interior, assumimos mais responsabilidades. E ainda conseguimos gerar e fortalecer o caixa da CASAG.

Estivemos presentes quando a advocacia goiana mais necessitou do nosso apoio.

Como presidente da CASAG, assume como prioridade imediata a criação do primeiro comitê na advocacia do Brasil de combate à pandemia da Covid19, construindo uma completa rede de assistência médica e de serviços de proteção para a conveniência e segurança de todos advogados e seus familiares. Lançamos, em tempo recorde, o serviço telemedicina, que efetuou mais de 13 mil atendimentos no Estado. Posteriormente, criamos a maior rede de assistência online do Brasil, a AdvOnCasag.

Isto é gestão e o que queremos para OAB-GO. Vamos liderar a administração e a representação desta importante entidade da sociedade civil goiana e brasileira com muita determinação, total dedicação e absoluto comprometimento. Teremos as prerrogativas como um dos nossos carros chefes. Vou me empenhar e dedicar para que as nossas mais diversas autoridades em Goiás e no Brasil tratem, com absoluta rigidez, os direitos de todas advogadas e advogados do nosso Estado.

Queremos mais para a nossa OAB-GO. Queremos Avançar para que toda a advocacia no interior tenha os mesmos direitos e a mesma assistência que os profissionais de Goiânia, como fizemos nestes últimos cinco anos na CASAG, onde implementamos inovações, muitas delas que inspiraram várias outras Caixas de Assistência no Brasil. Pode ter a certeza: a Ordem vai estar presentes em todos os 246 municípios goianos.

Vamos dedicar uma atenção especial às nossas jovens advogadas e advogados que ingressam todos os anos, enfrentando muitas dificuldades, no mercado. Para isto, faremos uma revolução na nossa Escola Superior de Advocacia (ESA), que passará a ser, de fato, parceira e fomentadora de novos conhecimentos. Vamos oferecer as habilidades que os jovens profissionais demandam e precisam para vencerem os desafios, se tornarem competitivos e vencedores. Não daqui a dez anos. Já em 2022.

Quero renovar a esperança no coração e na alma de cada um das advogadas e advogados em Goiás. Hoje somos todos por uma só causa: uma Ordem unida, uma OAB-GO para toda a advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil é a voz que fala por todos nós, que escolhemos a advocacia como via de transformação, de luta por justiça e de defesa da democracia e da sociedade civil. A advocacia não pode ser submissa e a OAB-GO representa a independência, a ética e a transparência que nos fazem bater no peito e sentir orgulho da nossa profissão.

Somos candidato por uma OAB-GO unida e independente, sem grupos ou panelinhas, onde a advocacia estará sempre em primeiro lugar. Com certeza, unidos, avançaremos muito mais. Vamos todos ganhar!