Vapt Vupts fecham no feriado prolongado de Finados

As unidades do Vapt Vupt localizadas em todo o Estado estarão fechadas tanto na segunda-feira (1°) quanto na terça-feira, 02, feriado de finados. Todos os serviços oferecidos nas agências estarão suspenso. No dia 1º, a suspensão dos serviços ocorre em razão da transferência do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para a data.

Em Goiânia e Aparecida de Goiânia, as unidades terão expediente normal até este sábado, 30. Já nas agências localizadas no interior do Estado, o funcionamento segue normal até esta sexta-feira, 29. Confira o horário de abertura e fechamento de cada unidade do Vapt Vupt acessando o site: vaptvupt.go.gov.br/unidades.

Os atendimentos serão retomados normalmente na próxima quarta-feira, 03. Os cidadãos que desejarem realizar algum dos serviços disponíveis no programa Vapt Vupt devem agendar horário no portal vaptvupt.go.gov.br ou pelo site expresso.go.gov.br.