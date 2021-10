Varejo | Ação luminotécnica

Dhayane Marques

A Estação Ferroviária de Goiânia vai receber uma ação com “88 Razões para Acreditar”, em comemoração ao aniversário da capital, até o dia 24 de outubro. As projeções vão exibir frases escritas pelos goianienses, a partir das 18h30. A tecnologia é comandada pela Apple Produções, empresa de técnica full service com serviços de última geração em som, luz e vídeo, juntamente com a Sync Design, que atua com projetos com 3D e conteúdos interativos audiovisuais, programação de luz em time code, direção de fotografia, conteúdo digital e animações. De acordo com o diretor da Apple Produções, em Goiânia, Uerique Costa, essas novas tecnologias vão permitir que o aniversário da cidade seja comemorado de forma inovadora, sustentável e segura.

Aos 88 anos, capital atrai grandes marcas

Goiânia desponta nacionalmente como a 10ª capital mais rica do Brasil com o Produto Interno Bruto (PIB), avaliado em R$ 49,36 bilhões. Um quesito irrefutável está nas marcas e grifes que a cidade atrai, sendo que a grande maioria delas já chega com destino certo e exclusivo: o Flamboyant Shopping. Nestes 40 anos de trajetória, celebrados dia 16 de outubro, o shopping mostra porque, desde 1981, vem se consolidando como a Vitrine de Goiás. Já realizou cinco expansões (1992, 1996, 2003, 2007 e 2014) e recebe 1,3 milhão de pessoas por mês. O shopping exibe um universo superior a 265 marcas, muitas exclusivas no estado. Entre os destaques, grifes respeitadas mundialmente como Dolce Gabbana, Empório Armani, Hugo Boss, John John, Lenny Niemeyer, LOccitane au Bresil, Louis Vuitton, PatBO e Tommy Hilfiger. Outra inovação é o Polo Gastronômico, que reúne 11 celebrados restaurantes.

Colombina Gastropub

O Chef Ronaldo Rossi, sommelier referência no cenário nacional de cerveja artesanal, vai marcar presença no evento de lançamento do Colombina Gastropub. A casa começa a funcionar para o público a partir do dia 28 de outubro. O Gastropub é uma iniciativa da Cerveja Colombina, empresa familiar gerida por Patrícia Mercês, Alberto Nascimento, Fernanda Mercês e João Bosco Mercês Filho. Os gestores garantem a valorização do Cerrado, proporcionando 400m² de conforto e entretenimento para 110 pessoas. Ao todo serão 18 torneiras com chopes da marca Colombina e drinks gaseificados, elaborados com o gin Uyrá. O estabelecimento contará também com uma carta de drinks autorais e um cardápio cuidadosamente desenvolvido pelo Chef Rodrigo de Melo, com opções de petiscos e sanduíches que harmonizam com as bebidas disponibilizadas no local.

Goiânia vista do alto

Com edifícios cada vez mais altos, Goiânia mantém o título de cidade mais arborizada do Brasil dentre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes, apesar de abrigar um dos dez prédios mais altos do país. Inspirado nesse conceito, o arquiteto Victor Tomé, que assina os prédios da City Soluções Urbanas, tem valorizado seus projetos com uma visão de 180 graus para o horizonte, para valorizar a paisagem natural da capital. “Já morei no Setor Bueno, em um andar muito alto, que tinha um visual do parque que era muito bonito, principalmente no nascer do sol. Também já morei no Setor Oeste, na região da Praça do Sol, também em andar mais alto e tinha uma vista muito bacana, porque eu via muito o céu e a Praça do Sol, que está toda revitalizada”, compartilha o arquiteto.

Premiação Gastronômica

O chef goiano Gilmar Borges, mais uma vez, foi indicado ao Oscar da Gastronomia Brasileira, que é o Prêmio Nacional Dólmã. O embaixador da gastronomia pelo estado de Goiás, foi selecionado para representar toda região Centro-Oeste na premiação, junto a outros chefs de todo Brasil. O cheffoi indicado à honraria por ser destaque em projetos que desenvolve em prol da Gastronomia Raiz Ancestral Brasileira, onde valoriza muito o estado de Goiás e destaca o Bioma Cerrado.

Binx Oficializa Parceria com a Linx

Na última quinta-feira (13), o Binx + Business Intelligence oficializou parceria com a Linx, uma das maiores empresas especialista em software no Brasil. A associação foi firmada na sede da Linx, na cidade de São Paulo. O aplicativo BINX +Business Intelligence, mesmo nome da empresa, é uma diferenciada e inovadora ferramenta de gestão e controle de dados, que está revolucionando a forma de administração dos negócios. A empresa é uma startup com uma expressiva performance, em pouco tempo de mercado já conta com mais de 400 clientes e com a nova parceira, a expectativa de crescimento será ainda maior.

Conexão Cultural

A Kuat convidou o rapperDjonga e sua avó, dona Maria, para participarem de uma série “seu lugar”, para ressaltar a tradição, inovação e os elementos multiculturais que refletem no orgulho de ser mineiro. A culinária, costumes, expressões e festividades de Minas Gerais estão entre os temas abordados.

Empreendimento sustentável

A mineira Anajuly Carneiro apostou no empreendedorismo sustentável para destacar a necessidade de preservação das nascentes do Araguaia. Com o projeto Vovô Gero, ela já disponibilizou mais de 40 histórias educativas infantis focadas nas escolhas conscientes. Pelas redes sociais, a empreendedora já conquistou 17 mil seguidores.

Imobles

Inspirada no mercado imobiliário norte-americano, a imobles é a primeira startup imobiliária brasileira a dedicar-se somente às demandas do comprador de imóveis. Na plataforma, a empresa disponibiliza informações para auxiliá-lo em cada uma das etapas da compra, oque inclui pesquisas, estudos de caso, entre outros conteúdos oferecidos de forma gratuita. Também é oferecido os serviços de consultorias para financiamento imobiliário e análises de mercado.