Falta transparência ao novo Plano Diretor de Goiânia

Maísa Lima

O que o novo Plano Diretor de Goiânia, que está em tramitação desde 2017, prevê para o Centro da capital, que há pelo menos 20 anos convive com o vandalismo e vem assistindo à sua deterioração sem que o poder público tome qualquer providência para garantir sua habitabilidade, que os especialistas apontam ser a única saída para a requalificação do bairro? Afinal, é esse documento que deve apontar mecanismos para tratar de questões como os vazios urbanos.

Difícil dizer, já que a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) diz que não fala sobre o assunto, visto que a questão, agora, está na alçada da Secretaria Municipal de Governo. Esta por sua vez, remete o interessado de volta à Segplah, que reitera: como o projeto está na Secretaria de Governo, só vamos nos manifestar quando ele for enviado à Câmara Municipal de Goiânia.

Não surpreende, portanto, que o Ministério Público de Goiás (MP-GO) tenha instaurado, ainda no ano passado, um inquérito civil público com o objetivo de garantir participação popular nas discussões da revisão do Plano Diretor de Goiânia. O objetivo é dar à sociedade conhecimento prévio e integral do resultado dos esforços do Grupo de Trabalho (GT) criado para adequação do Projeto de Lei Complementar nº 23/2019, que vai resultar nestes Projeto de Lei (PL).

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

O GT se comprometeu em realizar audiências públicas e reuniões para a leitura das emendas e as discussões técnicas. Conforme o vereador Mauro Rubem (PT), isso nunca aconteceu. “O que esperamos é que o novo Plano Diretor não seja aprovado a toque de caixa, como foi o Código Tributário do Município (CTC). Ele precisa ser discutido com a sociedade, o que até agora não se deu”.

O vereador disse desconhecer o teor do documento. “Não sabemos que texto a prefeitura vai apresentar. Como será tratada a questão da reocupação do Centro? A meu ver, a sua revitalização passa por transferir pessoas que hoje vivem na periferia da cidade para os imóveis que estão sem uso no bairro. É preciso haver essa preocupação para mantê-lo vivo”, sugere.

O parlamentar refere-se ao fato de que o Plano Diretor permite ao município estabelecer um coeficiente de habitação e a partir dele obrigar os proprietários dos terrenos/imóveis a tomar providências. Uma das possibilidades é a utilização do imóvel existente (ou seja, um imóvel desocupado deve ser ocupado). Mauro Rubem defende ainda que esse debate com a sociedade se dê de forma segmentada, que a discussão ocorra por divisões regionalizadas, de tal forma que o Plano Diretor seja um instrumento que acompanhe o desenvolvimento da cidade enquanto o organismo vivo que ela é.