Tribuna Política | Aparecida de Goiânia também se antecipa em um ano e elege Mesa Diretora do biênio 2023-2024

A exemplo da de Goiânia, a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia antecipou a eleição para a Mesa Diretora, e André Fortaleza (MDB) será mantido no cargo para o biênio 2023-2024. Os vereadores seguiram a mesma receita dos colegas da capital, ao aprovar alteração no regimento interno da Casa para permitir a antecipação da votação. Dentro da normalidade, a eleição só seria convocada no final do segundo semestre do próximo ano. A chapa vencedora tem ainda os vereadores Gleison Flávio (MDB), primeiro-vice; Roberto Chaveiro (Podemos), segundo-vice; Valéria Pettersen (MDB), primeira secretária; e Leandro da Pamonharia (PTC), segundo-secretário. Eles foram eleitos com 15 dos 25 votos. O atual vice-presidente, Fábio Ideal (PP), ficou fora da nova Mesa e votou contra o grupo vencedor. André Fortaleza é apoiador da candidatura do prefeito Gustavo Mendanha (sem partido) ao governo do estado. Caso ela vingue, com a vacância do cargo de vice-prefeito, André passa a ser o titular e assume a prefeitura nas eventuais licenças de Vilmar Mariano (MDB), que passaria a ser o chefe do Executivo. Como publicado pelo Tribuna Política, os vereadores de Anápolis também trabalham em projeto semelhante de alteração no regimento do Legislativo local.

Para Viver…

De Rio Verde, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), comemorou o resultado do ranking feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). “A terra que meu coração escolheu”, nas palavras dele, que é do RS, está entre as 15 melhores para se viver em Goiás.

…e ter votos

“Uma conquista alcançada por todos, principalmente pela parceria entre o setor público e setor produtivo, que trabalham juntos, pensando no desenvolvimento da cidade e na busca por melhorias para os rioverdenses”, afirmou Lissauer. O município é estratégico para seu projeto de candidatura a deputado federal em 2022. Esteve lá na quinta-feira, em evento com o governador Ronaldo Caiado (DEM).

Vinte anos

Presente na inauguração de recuperação asfáltica de trecho da GO174, entre Montes Claros de Goiás e Diorama, e de autorização para execução da outra parte da rodovia, o presidente do MDB e pré-candidato a vice-governador, Daniel Vilela, rememorou que o asfaltamento da via começou a ser feito por seu pai, Maguito Vilela, quando governador(1995 a 1998).

Uma luz

O vice-governador Lincoln Tejota (Cidadania)representou o governo no lançamento do Laboratório de Eficiência Energética Fotovoltaica da Universidade Evangélica de Goiás. A iniciativa tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), em parceria com o programa Goiás de Resultados, do qual Tejota é coordenador.

Baixo IDH

O laboratório estuda a viabilidade econômica e ambiental para implantação de micro usinas fotovoltaicas no Nordeste goiano. O objetivo é atender à demanda energética da região e ser uma alternativa de renda para a população.

PP e Republicanos

O primeiro evento oficial de Joel Sant’Anna (PP) como secretário de Indústria e Comércio foi na Fieg. Lá, ele se encontrou com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos). Falaram sobre o papel da capital no processo de retomada da economia e de parcerias para resgatar empregos e gerar renda para a população.

SEM TRÉGUA> A prefeitura de Goiânia manteve a vacinação e testagem ampliada nos feriados de segunda (1/11),comemoração do Dia Servidor Público, e terça-feira (2/11)Dia de Finados. Todas as vacinas foram disponibilizadas sem necessidade de agendamento. Na quarta-feira (3/11), a vacinação volta à normalidade, sendo ofertada em 60 salas, que retomarão também a aplicação das vacinas de rotina que são ofertadas pelo SUS.

Manchester

Prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP) endossou a indicação de Joel Sant’Anna e a cidade voltou a ter protagonismo no governo do estado, ao ocupar justamente a pasta que cuida da atração de indústrias para o território goiano.

Viperino

Todo descontraidão, falante, de bermuda e camiseta, dias atrás o senador Jorge Kajuru (PSB) estava num bar antigo do Setor Pedro Ludovico. E sua postura de rotina por onde passa é disseminar sua peçonha. À pequena plateia no bar, citou vários nomes de pessoas, goianas ou não, segundo ele, todas “gente sem caráter.”

Paladino

Não teve elogio para ninguém. Foi-se o tempo em que a verborragia não era algo de praxe no Senado. Kajuru, aliás, foi o criador de enquetes – que nunca dão em nada – para consultar a população sobre variados temas.

Raros casos

Foi-se também o tempo em que senadores cumpriam seu papel de, por seus conhecimentos, em vez de polemizar, propor soluções para os problemas da população.

Contramão

Vereadora por Goiânia, Gabriela Rodart (DC) saiu em defesa do jogador de vôlei Maurício Souza, demitido do Minas Tênis Clube após publicar comentário homofóbico em sua página pessoal do Instagram sobre a bissexualidade do atual Superman. “Gigante”, comentou ela no post.

Cancelado

Os patrocinadores da equipe sentiram as críticas contra o jogador e ameaçaram suspender os contratos, caso ele permanecesse na equipe. O treinador da seleção brasileira, Renan Dal Zotto, descartou convocar o central.

Modelo

O deputado federal Zacharias Calil (DEM) vai destinar emenda no valor de R$ 1 milhão para o banco de alimentos da Ceasa. Ele se empolgou com o projeto do governo estadual e até fez pronunciamento na Tribuna da Câmara para apresentar ao país o programa que atenderá famílias carentes.