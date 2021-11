Goiânia recebe investimentos de R$ 2 milhões para ampliar ensino de robótica

Durante um evento realizado do Salão Nobre do Paço Municipal, nesta quarta-feira, 3, a Prefeitura de Goiânia recebeu verba de R$ 2 milhões para investir no primeiro Laboratório Maker de robótica, inaugura na última semana. Os novos investimentos deve ampliar o projeto para outras unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME).

A emenda, que faz parte do Smart Educação, foi destinada pelo deputado estadual Delegado Eduardo Prado (PV), e tem como objetivo modernizar o ensino na capital. A parceria, vai beneficiar a implantação do ensino da robótica em mais de 170 escolas municipais de Goiânia.

Laboratório Maker

O primeiro Laboratório Maker da rede municipal de Educação foi entregue no último dia 28. A Escola Municipal Alice Coutinho, pioneira no uso da tecnologia para o ensino, foi a primeira unidade a receber o projeto. O espaço integra o programa Smart Educação e foi idealizado por meio de uma parceria com o Sesi Planalto.