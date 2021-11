Cantora Marília Mendonça morre após queda de avião

O avião de pequeno porte que transportava a cantora e compositora Marília Mendonça, 26 anos, caiu na tarde desta sexta-feira, 05, em Piedade de Caratinga, a pouco mais de 300km de Belo Horizonte. Na aeronave estava a artista, dois assessores, piloto e copiloto.

Horas antes de embarcar, Marília postou em sua rede social um vídeo dentro do avião, que decolou de Goiânia por volta de 13h15, com destino a Caratinga, onde a cantora faria um show na noite desta sexta-feira. Segundo a Agência Nacional de Avição (Anac), o avião, um King Air prefixo PT-ONJ, da PEC Táxi Aéreo, estava em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo.

essa é a realidade meu povo! hahahah💪🏼🏋🏻🥬🥦

me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais! pic.twitter.com/cGBx2kJrzR — maria mendonça (@MariliaMReal) November 5, 2021

Em nota, publicada por volta das às 16h20, o Corpo de Bombeiros comunicou o falecimento de Marilia Mendonça e das outras quatro pessoas que estavam a bordo. “Nesta sexta (05), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”, diz nota.

A assessoria da cantora divulgou uma nota confirmando “a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento.”

Pelo twitter, vários fãs e artistas lamentaram a morte de Marília Mendonça. O cantor Luan Santana em sua conta disse não acreditar e lamentou o acidente.

que tristeza, não posso acreditar. 😭 — Luan Santana (@luansantana) November 5, 2021

Daniela Mercury também publicou em sua conta.” Estou arrasada e em choque com a morte de Marilia Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo, pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho.”

Estou arrasada e em choque com a morte de Marilia Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo,pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho. #mariliamendonça pic.twitter.com/lPdEvwt4g4 — Daniela Mercury (@danielamercury) November 5, 2021

“Estou aqui arrasada com a morte de @MariliaMReal, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste”, declarou a cantora Gal Costa, em seu twitter.

Estou aqui arrasada com a morte de @MariliaMReal , uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora.

Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste. 🖤 pic.twitter.com/7VrmWhhj5L — Gal Costa (@GalCosta) November 5, 2021

Confira nota na integra da assessoria de Marília Mendonça:

Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento.

O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.