Goiás em luto oficial por Marília Mendonça

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), no uso de suas atribuições constitucionais e legais, decreta luto oficial de três no dias no Estado em consideração à ocorrência, nesta data, do falecimento da ilustre cantora, compositora e instrumentista goiana, Marília Dias Mendonça, aos 26 anos de idade.

A cantora e mais quatro pessoas morreram em decorrência da queda de uma aeronave bimotor, de pequeno porte, em região serrana da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira, 05.

Comunicado de luto oficial foi publicado no final da tarde nas redes sociais do governador que lamentou profundamente a morte precoce da cantora e de toda a equipe de produção e assessores que a acompanhavam.

“Um dia de muita tristeza para a música sertaneja. Foi com imenso pesar que eu e Gracinha recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. Não existem palavras para descrever esse momento. Só podemos pedir que Deus console e conforte o coração de todas essas famílias, amigos e o pequeno Léo, filho da cantora. Marília tinha um grande coração e se destacava por, além de levar alegria aos brasileiros, ajudar e cuidar das pessoas. Decreto três dias de luto oficial no Estado. O velório está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família. Goiás está em luto”.