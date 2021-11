OVG abre vagas para Laboratório de Inclusão Multimídia

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) está com inscrições abertas para as quatro primeiras turmas do Laboratório de Inclusão Multimídia “Luz, Câmera e Conexão”, que fica no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. São 128 vagas para jovens e adolescentes, com idade entre 12 e 21 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Além de trabalhar com tecnologias da informação e comunicação, como criação de conteúdo para as mídias digitais, a iniciativa desenvolverá competências emocionais, comportamentais, cognitivas e sociais da comunicação e terá parcerias que visam a inserção no mercado.

As inscrições acontecem de 08 a 19 de novembro, das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço (dos últimos três meses) e declaração ou frequência escolar. Menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável, com a documentação pessoal. São ofertadas vagas para os períodos matutino e vespertino.

As oficinas começam em dezembro de 2021 e terão duração de três meses, com atividades presenciais e on-line. O conteúdo engloba temas ligados às Tecnologias da Informação e Comunicação, que na prática irão desenvolver a oratória e preparar os estudantes para situações como entrevistas de emprego e um melhor comportamento no ambiente de trabalho. Os alunos ainda participarão de discussões e produzirão conteúdos audiovisuais com enfoque nas diversidades e na valorização do território. Haverá momentos de vivências comunitárias e exposições de trabalhos.

O laboratório

O Laboratório de Inclusão Multimídia “Luz, Câmera e Conexão” é fruto de uma seleção do Programa Itaú Social Unicef (PISU), que teve entre seus ganhadores o Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, da Organização das Voluntárias de Goiás.

Inicialmente, o PISU contou com a adesão de 1.529 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que passaram por diversas fases ao longo de 11 meses – entre elas o percurso formativo, concluído por 687 organizações, e as etapas de avaliação e seleção, com 80 OSCs pré-selecionadas, contemplando por fim 40 organizações com o fomento e a assessoria técnica distribuídas por região, sendo 12 da região Norte, 12 do Nordeste, 8 do Centro-Oeste, 4 do Sul e 4 do Sudeste do país.