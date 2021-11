Aos 87 anos, morre Iris Rezende

Dhayane Marques

A morte do ex-prefeito e ex-governador de Goiás Iris Rezende Machado, 87 anos, foi confirmada na madrugada desta terça-feira, 09, após complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que sofreu em 06 de agosto. Ele estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Foram 60 anos dedicados à vida o tornando referência política em Goiás. Políticos, autoridades e famosos, usaram as redes sociais para prestar homenagem ao político. O velório de Iris Rezende será realizado no Palácio das Esmeraldas e deve começar às 11h. O sepultamento será no cemitério Santana, em Goiânia, e está previsto para às 17h.

Em seu twitter, o governado Ronaldo Caiado, afirmou que Iris Rezende “deixou um dos maiores legados na política do Brasil”.

Durante minha campanha ao Senado Federal, passei a conviver frequentemente com @IrisRezendeM. A paixão por Goiás, o sentimento de paternidade por Goiânia, os gestos, as ações e a história comprovam o quanto Iris foi um homem público exemplar. pic.twitter.com/LLTc3yNdjL — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 9, 2021

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz também usou sua rede social para prestar sua homenagem ao político. “Os corações do nosso povo se abrem hoje para uma dor imensurável, dor que reflete admiração, o respeito e a gratidão por tudo o que Iris representou aos milhões de goianienses, goianos e aos brasileiros de outras localidades por meio da sua atuação política por mais de 6 décadas”, destacou.

É com imensa consternação e muito pesar que eu a minha esposa, Thelma Cruz, recebemos a triste notícia do falecimento do sempre prefeito de Goiânia, Iris Rezende, depois de mais de três meses de uma árdua e corajosa luta pela vida. pic.twitter.com/xOvceuU4tT — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) November 9, 2021

“Iris Rezende Machado é Goiás”, publicou o refeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, em sua conta no Twitter.

Iris Rezende Machado é Goiás. Goiás é eternamente Iris! Hoje parte o maior líder político da história republicana de Goiás e um dos maiores deste país! O homem dos mutirões! pic.twitter.com/3pVEwFFTdH — Gustavo Mendanha (@mendanhagustavo) November 9, 2021

Confira a Nota na Integra:

