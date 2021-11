Prefeitura lamenta a morte da jornalista Maísa Lima

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta terça-feira, 09, uma nota lentamentando a morte da jornalista do Tribuna do Planalto, Maísa Lima,

NOTA DE PESAR

Com grande consternação, a Prefeitura de Goiânia recebeu a triste notícia do falecimento da jornalista Maisa Lima nesta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Graduada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1992, Maísa atuava no Jornal Tribuna do Planalto desde agosto deste ano.

Conhecida por sua alegria e espontaneidade, a profissional tinha como marca registrada o compromisso com os princípios do bom jornalismo. Em sua trajetória, Maísa passou por inúmeras redações, como Jornal O Popular e Jornal do Tocantins, além de assessorias de comunicação.

Defensora dos direitos civis e humanos, Maísa Lima deixa, como legado, um trabalho que sempre será lembrado com admiração e respeito.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, colegas de trabalho e amigos neste momento de dor.