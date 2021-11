Tribuna Política | Comando da Adial continua sob aliado de Marconi

A posse do empresário José Garrote como presidente do Conselho da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), que será realizada na próxima segunda-feira (8/11), garante ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB) mais um aliado com desenvoltura no meio empresarial a ocupar cargo estratégico no estado. CEO da São Salvador Alimentos, de Itaberaí, dona da marca SuperFrango, ele substituirá Otávio Lage de Siqueira Filho, do grupo Jalles Machado, pelos próximos quatro anos. A família Lage é antiga aliada de Marconi e deverá lançar Jalles Fontoura, ex-prefeito de Goianésia e ex-deputado federal, novamente a uma das vagas da Câmara dos Deputados. Além de Garrote e os Lage, Marconi tem ainda o apoio do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel (MDB). Em suas redes sociais, o ex-governador comemorou. “Um empresário vencedor que orgulha nosso estado e representa muito bem os empresários de sucesso!”

Vaz de Goiás

Foi Elias Vaz (PSB), deputado federal por Goiás, que revelou irregularidades sobre licitações das Forças Armadas para beneficiar empresas ligadas a militares no Rio de Janeiro. O TCU acolheu a denúncia e vai investigar o “clube de vendas” responsável pelas fraudes. Vaz tem dado trabalho ao governo federal e a outros poderes pelo empenho no combate à corrupção.

Sobra leitos

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou a lideranças políticas do Norte do estado, em evento em Anápolis, que, com a queda no número de internações por Covid-19, o Hospital de Enfrentamento à Covid-19 do Centro-Norte Goiano (HCN), de Uruaçu, será utilizado, em breve, para atender a cirurgias eletivas, que registram grande demanda desde o início da pandemia.

Urgências

No Norte de Goiás, o HCN foi equipado para o enfrentamento à pandemia e possui 186 leitos, sendo 68 de UTIs e 118, de enfermarias. A unidade passará a funcionar como hospital geral para atendimento de urgência e emergência, além de ambulatório e maternidade.

Quinhentão

Liderada pela deputada estadual Lêda Borges (PSDB), a oposição vai propor emenda ao projeto de lei do governo estadual que institui pagamento de R$ 100 a estudantes do Ensino Médio em Goiás, pelo programa Bolsa Estudo. Querem que seja meio salário mínimo.

Do Crime…

A destinação dos aparelhos celulares ou smartphones apreendidos dentro dos estabelecimentos prisionais do estado de Goiás a alunos da rede pública de ensino foi proposta pelo deputado estadual Julio Pina (PRTB) em projeto de lei na Assembleia.

…para o ensino

“Sem acesso à tecnologia, os estudantes não conseguem realizar aulas e atividades remotas”, diz o deputado na justificativa.

Linha de frente

Os deputados estaduais Cláudio Meirelles (PTC) e Paulo Cezar Martins (MDB) são os principais responsáveis pela agenda de Gustavo Mendanha no interior.

RETARDATÁRIOS> A Prefeitura de Goiânia alerta que mais de 286mil pessoas estão em falta com a vacinação contra a Covid-19, em Goiânia. Do total, 87mil não voltaram para receber a segunda dose e 198 sequer tomaram a primeira. A maioria das pessoas que não retornou na data prevista para tomar a segunda dose tem entre 35 e 45 anos. Quem tem mais de 61 anos, deu o exemplo, menos de 1% das faixas etárias a partir dessa idade não retornou para tomar a vacina. Acima de 91 anos, é 0%.

Olho no prato…

Ex-prefeito de Hidrolândia e ex-presidente da AGM, Paulinho Rezende (PSDB) aproveitou que um restaurante do Centro de Goiânia estava lotado, na quarta-feira, para pedir apoio para candidatura a deputado estadual.

…olho no voto

O projeto inicial seria para federal, para tentar ser puxado pela legenda que provavelmente terá o ex- governador Marconi Perillo (PSDB). Ou, na pior das hipóteses, ajudar a eleger o responsável pela sua eleição à AGM.

Sem vácuo

O novo presidente da Secretaria de Indústria e Comércio, Joel Sant’Ana, fez pedido ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), para que a secretaria possa ocupar o atual prédio da Assembleia Legislativa, assim que o novo ficar pronto.

1º na fila

O local tem sido buscado por muitos outros órgãos, principalmente municipais. A Amma foi a primeira a pedir, ainda, ao prefeito Iris Rezende (MDB), quando a agência era presidida por Gilberto Marques Neto. A atual sede é alugada.

Dobradinha

Deputado federal José Mário Schreiner (DEM) e o superintendente de Atendimento ao Cidadão do governo estadual, DiojiIkeda (DEM)fizeram distribuição de cestas básicas a famílias carentes do município de Inhumas, pelo programa Agro Fraterno, da Confederação Nacional da Agricultura (CNA/Senar).

UTI

Para Inhumas, o deputado estadual Lucas Calil (PSL) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para a instalação de UTI no Cais Municipal. Entregou, na semana passada, a ordem de pagamento ao prefeito João Antônio (PSD).

Unidas

Campanha de combate à pobreza menstrual, desenvolvida pela Ouvidoria da Mulher da Câmara Municipal, o mandato da vereadora Aava Santiago (PSDB) e a entidade sem fins lucrativos Girl Up GO arrecadou 3,6 mil unidades de absorvente e R$ 2,5 mil para a compra desses insumos. O governo do estado criou um programa para atender a essa demanda.