Morre aos 64 anos, a jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo

A jornalista e colunista de política da GloboNews, Cristiana Lôbo, 64 anos, morreu nesta quinta-feira, 11, em decorrência de um mieloma múltiplo, após complicações de uma pneumonia contraída nos últimos dias. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Natural de Goiânia, Cristiana começou sua carreira, cobrindo o cenário político de Goiás, até se mudar para Brasília. São mais de 30 anos de atuação no jornalismo, trabalhou como repórter setorista do Ministério da Saúde para o jornal O Globo, também assinou a coluna Panorama Político. Depois de 13 anos no jornal, ela assumiu a coluna política do jornal o “Estado de S. Paulo”. Estreou em 1997, no time de comentaristas do Jornal das Dez da Globonews.

Lobô deixa marido, Miguel, dois filhos, Gustavo e Bárbara, e dois netos, Antônio e Miguel.