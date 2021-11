Governo de Goiás anuncia retorno dos mutirões em homenagem a Iris Rezende

Em homenagem ao ex-prefeito de Goiânia e ex-governador, Iris Rezende, o governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta terça-feira, 09, a volta dos mutirões organizados pelo Estado, com oferta de serviços prestados diretamente ao cidadão. “Ele tem a patente dessa maneira de fazer política, que ouve o povo, sempre sensível às demandas”, disse, durante mensagem no velório do líder do MDB, que faleceu nesta madrugada de terça-feira (09/11) em decorrência de complicações de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH).

Caiado informou que o primeiro Mutirão do Governo de Goiás já tem data marcada: 20 de novembro, na região Noroeste de Goiânia. “Infelizmente, vamos ter essa ausência, mas será uma homenagem a Iris Rezende”, destacou.

Iris foi velado no Palácio das Esmeraldas com honras de líder de Estado. “Da mesma maneira que o palácio foi oferecido em sua inteireza ao ex-governador Maguito Vilela, também assim foi feito ao ex-governador Iris Rezende, para que a família se despedisse com todas as honras que ele merece”, afirmou Caiado.

O corpo do ex-prefeito de Goiânia chegou à capital por volta de 14 horas, no hangar do Estado, no Aeroporto Santa Genoveva. De lá, em carro aberto do Corpo de Bombeiros, saiu em cortejo até o Palácio das Esmeraldas. No percurso, passou pelas Avenidas Meia Ponte, Independência, pela Câmara de Vereadores, Alameda do Buritis, em frente à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), e, finalmente, pela Rua 83.

O cortejo chegou ao Palácio das Esmeraldas por volta das 15h30. Inicialmente, a cerimônia ocorreu somente para familiares. Foi celebrado culto ecumênico por dom Washington Cruz e pelo pastor Marcos. Posteriormente, a população teve acesso ao Salão Dona Gercina Borges, onde milhares de pessoas, muitas delas beneficiadas com os mutirões na região Noroeste de Goiânia, puderam dar o último adeus a Iris Rezende.

Reconhecimento

Caiado destacou que Iris galgou todos os degraus e fez uma escola política dentro de Goiás. “Ele ascendeu em decorrência de sua capacidade, dedicação e empenho em se tornar uma referência no Estado”, afirmou. “Até por isso, permaneceu na vida pública por mais de 60 anos”, citou. “Foi um gestor reconhecido, que sabia trazer soluções para os momentos mais difíceis. A cada mandato se superava. O MDB é um partido forte, mas é muito mais forte em Goiás do que nas demais federações porque, aqui, teve um líder. Iris mostrou como governar com paixão e assim fez também na capital”, lembrou o governador.

Sempre atuante ao lado do pai, a filha de Iris, Ana Paula Craveiro, disse que ele deixa um grande exemplo. “Vai deixar muita saudade, fazer muita falta, mas será lembrado nas obras. É o legado que ele deixa para todos nós”, declarou. Ela ainda pontuou que o pai sempre governou com amor. “O maior dom dele era cuidar e amar. Hoje, vejo que era amado na mesma medida e isso me deixa muito grata. Agradeço a todos que oraram e torceram por ele”, afirmou.

Bastante emocionada durante o velório, a esposa Iris de Araújo agradeceu a gentileza do governador Ronaldo Caiado por estar sempre ao lado de sua família. “Nos prestou toda assistência necessária em São Paulo e aqui, desde o primeiro momento em que Iris sofreu o AVC”, recordou.

Em novo cortejo, por volta das 18h, o corpo do líder político saiu do Palácio da Esmeraldas e percorreu a Praça Cívica, Avenida Araguaia, Praça do Avião, até chegar ao Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários, onde foi recebido com honrarias militares. Pelas ruas e com chuva, muitas demonstrações de carinho e aplausos por onde o corpo de Iris Rezende passou, muitas delas protagonizadas por servidores públicos. O sepultamento, reservado aos familiares e amigos, ocorreu pouco após as 19h.

Mutirão

Ao anunciar o retorno dos mutirões durante velório no Palácio das Esmeraldas, o governador observou que “Iris mostrou ao país que político precisar ter sensibilidade, escutar as pessoas e ter condições, mesmo após o mandato, de continuar circulando pela cidade, entrando em todos os bairros e lugares. Esse homem, sem sombra de dúvida, governou conforme a população desejou”.

O primeiro mutirão, em 20 de novembro será na região Noroeste, “onde a população tem um carinho muito grande por Iris”, observou o governador. “Esperava muito tê-lo de volta, mas Deus quis assim. Quero montar algo que não se possa apagar da história política de Goiás. Enquanto for governador do Estado, o mutirão do Iris vai existir”, assegurou.

Durante coletiva à imprensa, o governador disse que não é seu objetivo suceder Iris, mas continuar seu legado. “Aquilo que é uma boa escola não deve ser esquecido. Acredito na política dos homens que têm espírito público, que sabem utilizar e destinar os recursos para as pessoas que precisam da mão do governo”, assinalou Caiado. “A melhor escola para isso é ter um mutirão, onde você escuta as pessoas, ouve as demandas, queixas, sabe onde está errando e acertando”, pontuou.

Serviços e atendimentos

Como já era tradição no tempo de Iris, o mutirão do Governo de Goiás oferecerá, num só lugar, uma série de atendimentos. Na saúde, por exemplo, as pessoas terão acesso a consultas e exames oftalmológicos, testagem para Covid-19, vacinação, aferição de pressão arterial e de glicemia. Quem visitar a estrutura também terá à disposição corte de cabelo, registro de certidões de nascimento, casamento e de óbito, bem como alteração para nome social e retificação de nome. Ainda estarão disponíveis emissão de passaporte do idoso, carteira do deficiente e carteira do autista.

Os totens do Expresso, plataforma de atendimento digital do Vapt Vupt, oferecerão mais de 70 serviços. Já o Atende Mais realiza primeira e segunda via de CPF, recadastramento do Goiasprev, senha para consignação e itens do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), como acesso a boletos on-line do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), multas, licenciamentos e emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Na economia, serviços como parcelamento de IPVA e emissão de documentos para microempreendedor individual e produtor rural. Cidadãos terão acesso, ainda, a serviços nos setores de meio ambiente, educação, saneamento básico, entre outros.