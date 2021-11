Começa a fase de mata-matas da Taça das Favelas

Foi realizado na manhã de sábado, 13, a fase de mata-matas da Taça das Favelas Goiás 2021. O torneio é considerado o mais democrático do mundo e contará com a final realizada no Estádio Olímpico.

Antes do início dos jogos, no CT do Parque Anhanguera, a organização homenageou o ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende Machado. O evento contou ainda com a presença do secretário Municipal dos Esportes de Goiânia, Álvaro Alexandre, do professor Marco Aurélio, técnico campeão da primeira edição da competição em Goiás.

Ao todo foram oito confrontos com jogos realizados simultaneamente no CT Parque Anhanguera, do Goiás Esporte Clube, e CT Toca do Tigre, do Vila Nova Futebol Clube.

Neste domingo, 14, o restante dos confrontos serão realizados no CT Clube Três Ilhas, do Atlético Clube Goianiense, e na segunda-feira, 15, no Centro Olímpico de Aparecida de Goiânia.

A competição é organizada pela Central Única das Favelas (Cufa) e recebe apoio público e privado para a realização. A Prefeitura de Goiânia é um dos fomentadores desse campeonato, que é o mais democrático e social do mundo.

A competição

A Taça das Favelas, que teve início no dia 30 de outubro, é o maior campeonato de futebol entre comunidades do mundo e reúne jovens de 14 a 17 anos no masculino e categoria aberta no feminino. A atual edição contou com a inscrição de 90 equipes, sendo a primeira vez que a competição também é disputada na categoria feminina.

A grande final será dia 11 de dezembro, no Estádio Olímpico, em Goiânia.