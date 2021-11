Tribuna Política | Elias Vaz diz que Joaquim Barbosa é opção, mas que PSB terá desprendimento para apoiar no grupo quem puder derrotar Bolsonaro

Deputado federal pelo PSB, partido que estuda lançar o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa à Presidência da República, Elias Vaz diz que, antes de se apegar a nomes, o importante para a legenda nas eleições do ano que vem é derrotar o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido).“Isso é o fundamental para as forças progressistas do país. Objetivamente, o que precisamos ter claro é que quem reunir as melhores condições tem que ser o candidato prioritário”, defende ele. O deputado diz que o nome de Barbosa é mais um que pode ser apreciado pela população e, se indicar viabilidade, pode ser uma das opções. “É importante o PSB também colocar essa possibilidade, mas acho que as pesquisas vão balizando e, na época da decisão, nas convenções, tomaremos essa posição”, afirma. Ele ressalta ainda que o PSB e os outros partidos progressistas devem ter a mesma visão de terem desprendimento na hora da decisão. “O importante é a gente derrotar essa tragédia que nós estamos vivendo hoje no país, que é esse governo Bolsonaro.”

Polícia Penal

Compromisso feito com a categoria, o governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou a lei que transforma o cargo de Agente de Segurança Prisional de Policial Penal. O decreto foi publicado na sexta-feira, no Diário Oficial do Estado.

Entornou

Da vizinha Luziânia, o deputado federal Célio Silveira (PSDB) tem caprichado nas emendas parlamentares que destina para a prefeitura de Valparaíso de Goiás, comandada por Pábio Mossoró (MDB), e aumentado a frequência das visitas ao município.

Neutralizar

Célio já anunciou saída do PSDB e, provavelmente, se filiará ao MDB. Em Valparaíso, será uma das forças do caiadismo contra a deputada estadual e ex-prefeita da cidade, Leda Borges, aposta do PSDB para disputar cargo majoritário ou, assim como o futuro ex-colega de partido, vaga à Câmara dos Deputados.

Para o Norte

Leda já trabalha dobradinhas com estaduais. Durante a semana, ela recebeu dois pré-candidatos a deputado estadual, ambos de Porangatu.

Chama o Lissauer

O senatoriável Henrique Meirelles e os principais nomes do PSD, seu partido, cumpriram agenda no município de Rio Verde, ao lado do presidente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira (PSB). Estavam o presidente, Vilmar Rocha, e o senador Vanderlan Cardoso. Lissauer vai mudar de partido. Não está muito difícil saber para qual deve ir.

Simbólico

A família de Iris Rezende, morto na terça-feira, fez questão que o cortejo de seu funeral passasse pelo Parque Mutirama, que ele construiu em seu primeiro mandato como prefeito de Goiânia, mas não pôde inaugurar a obra por ter sido cassado, um dia antes da data marcada, pela Ditadura Militar.

Homenagem

Em Aparecida de Goiânia, o Hospital Municipal passará a se chamar HMAP Governador Iris Rezende. O anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Mendanha (sem partido). Ele afirmou que Maguito Vilela, a quem chamou de pai político, “se orgulharia demais da homenagem ao seu companheiro de luta.”

‘Home Plenário’

Com sessões híbridas desde o início da pandemia, a Assembleia quer permitir, por lei, a flexibilização da realização das sessões e comissões ordinárias e extraordinárias para o modelo híbrido. O PL abre prerrogativa para que, após a pandemia, as sessões possam ser convocadas seguindo o modelo híbrido, quando necessário.

Pra galera

O deputado Antônio Gomide (PT) se posicionou a favor e defendeu que o novo Regimento da Casa garanta, quando realizadas de forma híbrida, que as sessões tenham lugar garantido nas galerias para a população. Parabenizou o presidente Lissauer Vieira (PSB) pela iniciativa, já que o PL foi apresentado pela Mesa Diretora.

Goiano na lista

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou a contratação de R$ 109,4 milhões em financiamentos para obras de mobilidade urbana por meio do Programa Avançar Cidades. Um dos municípios contemplados é Cidade Ocidental, no Entorno.

Urbanização

Está disponível até R$ 18,9 milhões para o município usar em ações de pavimentação e recapeamento de vias, instalação de sistema de drenagem pluvial e de sinalização viária, além da construção de calçadas com acessibilidade e elaboração de projetos. As intervenções vão beneficiar os bairros Nápolis A e Nápolis B.

Passa

A CCJ da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, na quarta- feira, proposta de inclusão, no Calendário Oficial do Município, do dia 27 de novembro como o Dia da Cannabis Terapêutica. A proposta é do vereador Lucas Kitão (PSL) e visa incentivar e promover o debate e a pesquisa do medicamento, considerado fundamental para o tratamento de ao menos 30 doenças.

Zerou

O prefeito de São Luís de Montes Belos, Major Eldecirio (PDT)resolveu, após o município zerar o número de casos de Covid-19 e mais de 80% da população estar imunizada, decretar flexibilização e desobrigar do uso de máscaras em locais abertos. Em Goiás, é o primeiro.