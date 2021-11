Fabiola Rodrigues

O Governo de Goiás irá padronizar todas as 316 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) destinadas ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) em todo o estado. A novidade foi anunciada pelo governador Ronaldo Caiado em cerimônia realizada no Colégio Estadual Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, no dia 11 de novembro.

Na unidade escolar, uma sala modelo foi montada para ilustrar o padrão que os demais ambientes deverão seguir. Além do mobiliário, as salas deverão ter os mesmos recursos didáticos e equipamentos tecnológicos discriminados em manual da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Para a adequação dos espaços, cada unidade escolar receberá R$ 32 mil em recursos. Desse total, R$ 8,7 mil serão destinados ao custeio da reforma; R$ 10 mil serão direcionados à compra de materiais didático-pedagógico; e R$ 13,3 mil investidos na aquisição de mobiliários e equipamentos da área de tecnologia.

“A salas de AEE, dentre todas as ferramentas que nós usamos na inclusão, é o mais importante”, explica a superintendente de Modalidades e Temáticas Especiais da Seduc, Núbia Rejaine. “Ela permite que o aluno venha no contraturno e desenvolva habilidades e competências que, dentro da sala regular padrão, eles poderiam não conseguir em função dos seus comprometimentos.”

A superintendente considera que os investimentos feitos pelo Governo de Goiás nesses espaços trarão inúmeros retornos para a Educação Especial, principalmente no que se refere ao aprendizado dos estudantes. “É um espaço pedagógico riquíssimo e importantíssimo para o desenvolvimento do aluno”, afirma Núbia.

Para o governador Ronaldo Caiado, a ação demonstra o cuidado que o estado tem tido com os estudantes goianos de forma geral, incluindo aqueles que têm alguma limitação motora, sensorial ou intelectual.

“Nós instalamos, não só em Aparecida, mas em 315 escolas do estado de Goiás, salas especializadas para poder promover, cada vez mais, a inclusão desses jovens”, ressaltou o governador. “Isso mostra que nós estamos cuidando das crianças, independentemente dos problemas que elas apresentem.”

A previsão é que, no ano letivo de 2022, todas as Salas de Recursos Multifuncionais estejam dentro do padrão estabelecido pela Seduc.

ÓCULOS ORCAM MYEYE

Além da sala de AEE, a cerimônia marcou a entrega de dispositivos de visão artificial (OrCam MyEye) ao professor da rede municipal de Educação de Aparecida de Goiânia, José Roberto, e aos estudantes das redes municipal e estadual de Educação.

“Isso é inserir todas as pessoas ao que tem de mais moderno em tecnologia no mundo. Nós estamos distribuindo a todas as crianças, aquelas que estão na escola estadual e que estão na rede municipal. Nós estamos provendo a inclusão dessas pessoas com o máximo de tecnologia que se tem”, destacou o governador de Goiás, durante a entrega dos óculos.

Na ocasião, o vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e secretário municipal de Educação de Senador Canedo, Marcelo Ferreira da Costa, elogiou a iniciativa do Governo de Goiás em distribuir equipamentos a todos os estudantes, independentemente da rede de ensino.

“Nós sempre quisemos educação de qualidade para Goiás e, agora, nós damos passos importantes a cada dia para que isso vá se concretizando. Hoje, estarmos aqui, no Jardim Tiradentes, numa escola em que eu inaugurei e vendo que essa escola está bem cuidada, que ela está reformada, que ela está com equipamento, faz a gente entender que a Educação no Estado de Goiás está realmente evoluindo”, destacou Marcelo.

AEE NO JARDIM TIRADENTES

A inauguração da nova sala de Salas de Recursos Multifuncionais e a entrega de dispositivos de visão artificial no Colégio Estadual Jardim Tiradentes foi motivo de comemoração para a educadora Gislaine Rodrigues da Silva, que atua como professora na unidade escolar.

De acordo com a professora, a unidade escolar atende, atualmente, 26 estudantes com deficiência intelectual e física e eles serão diretamente beneficiados pela novidade. “Essa sala foi um ganho para nossa escola. Ela vai contribuir muito no desenvolvimento intelectual e psicomotor dos nossos alunos e vai ajudar também para o currículo escolar deles, dentro da sala de aula e com os professores regentes”, celebra Gislaine.

DEMAIS ENTREGAS

Durante o evento, na quinta-feira (11/11), a unidade escolar de Aparecida de Goiânia também recebeu um laboratório móvel de informática. Composto por um armário para armazenamento e recarga de eletrônicos e 36 chromebooks, o equipamento visa possibilitar o uso da tecnologia em sala de aula e atenderá, prioritariamente, as unidades escolares que não possuem laboratórios físicos de informática.

Foi assinada ainda a ordem de serviço para a retomada das obras do colégio estadual no Setor Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia. A Unidade escolar contará com um prédio Padrão Século XXI e marca um investimento de R$ 7.134.411,98.

PARTICIPANTES

Participaram da cerimônia o deputado federal Glaustin da Fokus; o ex-deputado federal, Daniel Vilela; o vereador Marcelo da Saúde; o superintendente de Tecnologia da Seduc, Bruno Marques; as coordenadoras regionais de Educação, Núbia Farias e Enicleia Morais; a diretora do Colégio Estadual Jardim Tiradentes, Joana D’Arc Ferreira Martins; professores, estudantes das redes estadual e municipal de Aparecida de Goiânia, e a comunidade escolar.