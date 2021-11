Tribuna Política | Representatividade

Primeiro prefeito negro de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos)falou do preconceito sofrido, em alusão às comemorações do Dia da Consciência Negra (20/11). “Como todo negro, eu convivi com o preconceito em vários momentos da minha vida. Mas nunca me abati. Sigo firme e hoje tenho muito orgulho de ser o primeiro prefeito negro de Goiânia”, disse.

Um dia

O vereador Anselmo Pereira (MDB) comparou, durante o plantio de 50 mil mudas de árvores em Goiânia em um só dia, na sexta-feira, o ato à histórica construção de mil casas promovida pelo ex-governador Iris Rezende, em 1983, também realizada do nascer ao pôr do sol. O feito irista, assim como o da Prefeitura de Goiânia, entrou para o livro dos recordes

Ao trabalho

O governador Ronaldo Caiado (DEM) também relembrou a proeza de Iris, ao assinar, na quarta-feira, autorização para construção de 2.672 moradias no Conjunto Vera Cruz. “Iris fez mil casas em um dia. Então, vamos arregaçar as mangas e trabalhar”, disse.

Mutirão

Também inspirado em Iris, Caiado realizou, no sábado e domingo, a primeira edição do Mutirão Iris Rezende, na Praça da Feira do Setor Morada do Sol, na Avenida Mangalô, Região Noroeste de Goiânia. Tudo à moda irista: inauguração de obras, assinatura de atos, entrega de benefícios, prestação de serviços em todos os setores da gestão estadual, apresentações de música, dança, artes visuais e circense. Além de, lógico, muito contato com o povo.

PP da paz

Voltaram às boas o deputado federal Professor Alcides (PP) e o presidente do PP em Goiás, Alexandre Baldy. Na terça-feira, os dois se encontraram, na Câmara dos Deputados. Alcides quis tomar de Baldy o comando do partido.

Entendeu?

O deputado divulgou que falaram sobre eleições, formação de chapas e os rumos do Progressistas no Estado. Fez questão de enfatizar que estão “buscando o entendimento, já visando as campanhas eleitorais do ano que vem”.

Coisas futuras

Pré-candidato a governador, Gustavo Mendanha (sem partido) participou da Smart City Expo World Congress, a maior feira do mundo para Cidades Inteligentes, justamente o slogan de sua gestão em Aparecida de Goiânia. O tema, com certeza, será usado em campanha, caso sua candidatura realmente se viabilize.

Meirelles em RV

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Lissauer Vieira (PSB) levou aos alunos da Universidade de Rio Verde (UniRV) palestra do ex-ministro da Economia e ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles (PSD). Os estudantes puderam ouvir um dos maiores especialistas da atualidade. Em breve vão ouvir o pedido de voto.

Ídolo

Admirador de Nelson Mandela, principal líder político da história da África do Sul, Cruz instalou em seu gabinete no Paço Municipal um retrato daquele que considera “um dos grandes nomes mundiais da luta contra a opressão racial.” A obra é assinada pelo artista goiano Selvo Afonso.

Giz de Rocha

Presidente do PSD em Goiás, o ex-deputado federal Vilmar Rocha comemorou o final do semestre letivo, “com chave de ouro”, segundo ele, em almoço de confraternização com um grupo de alunos seus do curso Temas Contemporâneos do Direito, na UFG, onde ele é professor.

Esfriou

Apagou o fogo de muitas lideranças goianas, sobretudo o da deputada federal Magda Mofatto), a suspensão da filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao PL. O evento chegou a ser anunciado pela direção nacional da sigla para o dia 22 deste mês, o mesmo número da legenda.