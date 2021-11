Agos Regional é inaugurada em Aparecida de Goiânia

Entidade irá descentralizar as ações realizadas em Goiânia, vai discutir assuntos de interesse do setor, representar o segmento na cidade e estar mais próxima do associado

O setor supermercadista goiano agora conta com a primeira filial da Associação Goiana de Supermercados (Agos) no interior do Estado. A Agos Regional Aparecida de Goiânia será um braço da associação no município que vai discutir assuntos de interesse do setor, representar o segmento na cidade, além de ser uma forma de relacionamento mais próximo com o associado.

O lançamento acontece nesta quarta-feira, 24, às 9h, no plenário da Câmara Municipal de Aparecida de GoiâniaFoto: . De acordo com Gilberto Soares, presidente da Agos, um dos objetivos da entidade é criar regionais no Estado para dissociar as ações realizadas em Goiânia. “A descentralização das atividades, com as regionais, visa tornar a associação mais forte e atuante, com atividades que atinjam todo o Estado”, enfatiza.

A diretoria da Agos Regional Aparecida de Goiânia está formada pelos associados Mário Júnior de Farias (Hiper Carnes), Márcio Ronney Dantas de Sousa (Super Manancial), Valdeir de Oliveira Caetano (Supermercado Euzane), Flávio de Oliveira Silva (Supermercado Bruno), Diego Silva (Supermercado Reis), Bruno Nunes da Silva (Supermercado Serve Bem), Joacy Campos Aires (Supermercado Tend Tudo), Eduardo Amorim (Supermercado Líder) e Rodrigo Rosa (Supermercado Santafé).

Para o diretor da Agos Regional Aparecida de Goiânia, Mário Júnior de Farias, as expectativas são as mais positivas. A cidade conta, atualmente, com 305 bairros de acordo com a Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana de Aparecida de Goiânia, e há uma estimativa da Agos de que há supermercados em todos eles. “Será uma forma de estar próximo do supermercadista e ouvir os seus interesses. Nos últimos dois meses, fizemos um levantamento durante visitas a vários empresários da região, e sentimos o quanto eles buscam apoio e capacitação, principalmente nas áreas de açougue, rastreamento/cadastramento de produtos, boas práticas, panificação e formação de gerentes. Ações que a nossa Regional, em parceria com fornecedores e entidades governamentais, pode realizar a partir de agora”, conclui.

A sede da Agos Regional Aparecida de Goiânia está localizada na Avenida Francisco Inácio Ferreira, Quadra 24, Lotes 1/2, Sala I-09 (Galeria Posto Rede 78), Residencial Maria Luiza.