Cidade Inteligente: Prefeitura moderniza processo administrativo com Sistema Eletrônico de Informações

Plataforma, que elimina o uso do papel no âmbito municipal, passa a funcionar em 180 dias "como mais um passo na transformação digital de Goiânia", diz prefeito Rogério Cruz

A Prefeitura de Goiânia publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 23, que vai adotar o SEI – Sistema Eletrônico de Informações para a gestão dos processos e documentos municipais. A estratégia de inovação na gestão pública vai proporcionar mais transparência administrativa e economia e começa a funcionar em 180 dias, após a publicação.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, a adoção do SEI é mais um passo no posicionamento da capital como cidade inteligente, pautada pela transformação digital. “A implementação do SEI, sem ônus financeiro para o município, com certeza trará maior produtividade e economia para os órgãos municipais. Vai proporcionar um atendimento realmente eficiente para o goianiense”, afirma.

O sistema elimina, por completo, o uso de papel no âmbito municipal promovendo a redução dos custos operacionais e de armazenamento de documentos. Por facilitar o acesso às informações, também promove a atualização e comunicação dos eventos em tempo real. De acordo com o secretário municipal de Administração, Eduardo Merlin, vai simplificar o atendimento ao usuário e agilizar a tramitação de processos. “O usuário do SEI terá um login e senha que valem como a assinatura”, explica.

Controle externo

Conectado com o Portal da Transparência, o SEI permite consulta ágil de processos e a integração com o Tribunal de Contas do Município e Ministério Público permitindo que os órgãos de controle possam acompanhar as tramitações. Já é utilizado na esfera pública federal. A cessão do direito de uso é regulada por Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal, que permite a transferência de tecnologia para uso no âmbito municipal, de forma gratuita. A partir daí, o sistema será adequado à formatação da estrutura administrativa da capital.