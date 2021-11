Hemogo é o 1º banco de sangue público acreditado do País

Hemocentro Estadual passa a ser o 1º banco de sangue público, 100% SUS, acreditado do País. Hemocentro de Goiás é 1ª unidade pública do País no segmento a conquistar ONA 2

O governador Ronaldo Caiado (DEM) recebe nesta quinta-feira, 25, a certificação ONA 2 do Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz, em Goiânia. A data, que celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue, marca uma nova fase para a unidade de saúde do Governo de Goiás.

O banco de sangue estadual recebeu, nos dias 28 e 29 de outubro, a visita presencial e virtual dos avaliadores do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes), instituição acreditadora credenciada à Organização Nacional de Acreditação (ONA), quando foi confirmada a certificação ONA nível 2 à unidade. Com esse resultado, o Hemocentro Estadual passa a ser o primeiro banco de sangue público, 100% SUS, acreditado do País.

A acreditação de nível 2 (Acreditado Pleno) comprova que a unidade de saúde atende critérios como: cumprimento ou superação, em 80% ou mais, dos padrões de qualidade e segurança; e cumprimento, em 70% ou mais, dos padrões ONA de gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades.

O certificado é válido por dois anos, quando é realizada nova visita de manutenção do título.

Processo

Com o processo iniciado em 2019, a partir de uma visita de diagnóstico do Ibes, o Hemocentro Coordenador começou a se preparar para buscar a acreditação por meio de contratações e treinamento dos colaboradores, realização de cursos (mapeamento de processos, certificação de bancos de sangue) e adequações de processos.

“Durante todo esse tempo, tivemos o envolvimento de todos os colaboradores nesse projeto. Eles são os principais responsáveis nesse processo de melhoria da qualidade e segurança da assistência para a conquista da acreditação nacional”, disse Ana Cristina Novais, diretora técnica da Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo.

José Cláudio Romero, superintendente do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização que gere o Hemocentro desde novembro de 2018, destaca que os investimentos do governo estadual foram fundamentais para obtenção do título.

“Estamos recebendo esta certificação graças ao Governo de Goiás, que, por meio da Secretaria de Saúde do Estado, nos proporcionou uma excelente estrutura, a aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta, de forma que não faltam investimentos de infraestrutura e de capital humano, e é tudo isso que nos permitiu a chegar a um momento como esse”, afirma.

Referência

Inaugurado em 18 de agosto de 1988, o Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz é referência em serviços de hematologia e hemoterapia em Goiás. A unidade realiza, mensalmente, cerca de 1,2 mil atendimentos médicos, ambulatoriais e multiprofissionais, além de uma demanda de aproximadamente 1,8 mil bolsas de sangue. São mais de 2,2 mil doadores voluntários todos os meses.

O prédio do Hemocentro passou por uma ampla reforma, entregue em 1º de junho de 2020. A unidade recebeu investimento de R$ 9,3 milhões pelo Governo de Goiás, além de recursos assegurados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) para investimento em mobiliários e equipamentos.

O novo prédio foi pensado para atender à demanda atual dos serviços de coleta e transfusão, além de atendimento ambulatorial médico e multidisciplinar no tratamento de mais de dez doenças ligadas ao sangue, fornecimento de medicamento para pacientes e melhor ambiência para os trabalhadores e usuários.

Arte pela Vida

Na solenidade de entrega da certificação ONA 2, o Hemocentro Coordenador apresenta uma nova exposição dentro do projeto Arte pela Vida, que faz parte das ações de humanização da unidade. O artista da vez é Pedro Galvão, que apresenta a exposição “Poética Urbana”, que traz como tema fatos cotidianos. O objetivo do projeto é promover a inclusão cultural de pacientes, acompanhantes, doadores e trabalhadores. As peças estão expostas no hall do segundo andar do Hemocentro Coordenador.

As obras de Pedro Galvão são um apanhando de trabalhos desenvolvidos de 2015 a 2021, com algumas telas inéditas, que retratam a pandemia da Covid-19. “Essas obras refletem o trabalho dos artistas de rua e mostram muito a região onde passei minha infância e adolescência”, ressalta.

O artista afirma ainda que ficou muito contente com o convite para expor suas obras na unidade. “Quando recebi o convite, me alegrei muito, pelo fato de ser um espaço novo e também alternativo, no qual um público diferente estará no local. Sou o segundo artista a fazer uma exposição na unidade de saúde. A primeira foi da Helena Vasconcelos, com uma exposição maravilhosa”, comenta Pedro.