Goiânia busca recorde em plantios de árvores em 30 minutos

Na última sexta-feira, 19, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) plantaram, simultaneamente, 50 mil mudas de árvores nativas do Cerrado em 30 minutos, sendo 33,9 mil mudas no Parque Macambira; 7,6 mil no Parque Cascavel; e 8,5 mil no Parque Três Marias.

O projeto, além de reflorestar a cidade e torná-la a capital mais arborizada do mundo, também visa atingir a marca de maior número de mudas plantadas e, com isso, entrar para o livro dos recordes, o Guinness Book.