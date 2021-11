Eleições 2022: Partido Novo quer eleger um deputado estadual e um federal

Após conquistar 2 mil votos na eleição de 2020, mais que alguns vereadores eleitos, o partido NOVO pretende lançar o advogado Paulo Vitor para voos mais altos no ano que vem. Seu nome é um dos favoritos do partido para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. A legenda também sonha em ter em sua chapa o médico ortopedista, José Machado, de Goianésia. Seu nome tem encontrado boa aceitação popular na região do Vale do São Patrício.

Já para Câmara Federal, o partido sonha em eleger o diretor da Unimed Goiânia, Alano Queiroz. O médico foi candidato em 2018 e chegou a fazer 22 mil votos. Na capital, foi um dos mais bem votados, ficando à frente inclusive de deputados eleitos. Outro nome que o partido espera contar é do ex secretário da Prefeitura de Goiânia, Zé Frederico.

“Eu e o Zé fomos colegas no RenovaBR que tem o objetivo de renovar a política brasileira. Seria uma honra ter ele como colega no NOVO também. Já disse a ele que respeito sua amizade com Daniel Vilela, mas que ele jogará fora tudo que representa o Renova se for candidato pelo MDB.” afirma Alano Queiroz.

Atualmente o Diretório Estadual afirma que tem 35 pretendes para concorrer na eleição de 2022. “Estamos trabalhando para lançar uma chapa completa para Câmara dos Deputados e 20 candidatos para Assembleia Legislativa. Quem tiver mais de 50 mil votos para federal e 15 mil para estadual, estará eleito. “garante o vice-presidente do NOVO Goiás, Israel Marcelo.