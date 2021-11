Whindersson Nunes se apresenta em Goiânia

Comediante estará na Capital com seu show ‘A Volta Do Que Não Foi’, no dia 12 de dezembro

Perceber o mundo e transformar em arte é um dom para poucos, mas o comediante Whindersson Nunes faz como ninguém. Nascido em Bom Jesus, no Piauí, ele conquistou o Brasil com sua personalidade cativante, seu jeito simples de falar sobre a vida e seu humor. Depois de quase dois anos de pandemia, o artista volta a Goiânia com seu show ‘A Volta Do Que Não Foi’. O Stand Up conta um pouco sobre suas aventuras pelo mundo ao longo de sua turnê mundial em 2019 e sobre o tempo em que ficou afastado dos palcos. Promovida pela Cultura do Riso, a apresentação ocorre no dia 12 de dezembro, às 17h no Centro de Convenções da PUC. Ingressos a partir de 35 reais.

Com inegável carisma e talento único para contar histórias, Whindersson Nunes, se supera mais uma vez em ‘A Volta Do Que Não Foi’, levando ao público uma apresentação recheada de momentos hilários, que remetem a diferentes situações de sua vida e percepções de mundo. O mesmo humor afiado de sempre dá o tom ao espetáculo, mostrando uma fase mais madura do artista, que consegue, como ninguém, rir de si mesmo e fazer graça das situações mais inesperadas. Este show já foi visto por mais de 105 mil pessoas pelo Brasil, em quatro meses, e segue fazendo sucesso de público por onde passa.

De origem humilde, Whindersson viveu uma vida com diversas restrições, mas isso nunca o impediu de ir atrás do que queria. Com uma câmera e sua criatividade ele se tornou o maior youtuber do Brasil e trouxe para o mainstreaming o nordeste, que por muitas vezes é marginalizado. Inclusive, esta é uma de suas maiores lutas, trazer os nordestinos para o foco, fazer com que os seus talentos sejam destaque e valorizados. Ele fala em diversas entrevistas abertamente sobre como é difícil chegar em sua posição, vindo de onde veio. Hoje o seu papel é abrir portas para quem queira uma oportunidade.

Conhecido também por ser incentivador da arte, seja qual for, Whindersson se transformou em uma personalidade de destaque fora dos palcos. O que muitas vezes o prejudicou, devido à grande exposição. Sua vida pessoal gera interesse tanto quanto sua vida pública e para dar sua versão dos fatos, acabou de lançar seu livro. A obra ‘Vivendo Como um Guerreiro’ traz a vida de Whindersson contada por ele mesmo. Entre sua história de vida, ele conta também sobre sua trajetória. De fato o comediante é um fenômeno, tudo que propõe a fazer, se entrega e o faz um artista multifacetado.

Whindersson Nunes começou a fazer vídeos para o YouTube quando tinha apenas quinze anos. Queria apenas algumas curtidas, mas o que aconteceu foi uma avalanche de seguidores e fãs ao redor do Brasil e do mundo. Com o meteórico sucesso, ele partiu para os palcos com o Stand Up e o sucesso foi tanto, que rendeu uma turnê mundial passando por quatro continentes, além de um especial para a Netflix. Também ator, ele é sucesso na série ‘Os Roni’, do Multishow, no cinema, pode ser visto ao lado dos amigos Tirullipa, Tom Cavalcante e Bruno de Lucca, no filme ‘Os Parças’, já em sua segunda versão. Tem músicas no Spotify e pratica box, sim, multifacetado.