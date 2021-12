Operação Duplicidade recupera gado furtado no interior do Estado

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (Dercr), com apoio da Delegacia de Polícia de Aruanã, deflagrou, nos dias 24 e 25 de novembro, a Operação Duplicidade, com a finalidade de cumprir quatro mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão em residências e fazendas.

As investigações apontaram que o gerente da fazenda da vítima, tinha subtraído mais de 300 cabeças de gado e vendido para dois criadores de gado, que emitiram GTA e nota fiscais do gado produto de crime para, então, vender os animais para produtores rurais de boa fé. Na operação, além das prisões e buscas, foram apreendidos mais 66 cabeças de gado avaliadas em mais de R$ 180 mil em uma fazenda na região de Faina.

As diligências foram realizadas nas cidades de Goiânia, Aruanã, Araguapaz, Itapirapuã e Faina. Com mais essa apreensão durante a operação e várias outras apreensões realizadas durante as investigações, a Dercr apreendeu 307 cabeças de gado avaliadas em mais de R$ 1 milhão.